Meloni ai militari: “Eserciti strumento più efficace contro guerre”

La presidente del Consiglio si è collegata dal Comando Operativo di Vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati all'estero. Meloni ha rivolto il saluto degli italiani a "quanti passeranno il Natale lontani dalle loro famiglie, per consentire a noi di farlo in tranquillità" ascolta articolo

"È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forze armate in collegamento in videoconferenza mentre era in visita al Comando operativo di vertice interforze. La premier ha rivolto gli auguri di Natale ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. "Quelle basi solide - ha aggiunto - le costruite voi con il vostro sacrificio, con la vostra competenza, la vostra professionalità, il vostro coraggio. E se noi riusciremo a riportare pace, che è chiaramente l'obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi".

Bandiera tricolore al comandante del Covi Quello che Giorgia Meloni ha rivolto ai militari è un ringraziamento "che arriva da tutti gli italiani". La presidente del Consiglio ha voluto sottolineare che pace e Difesa non sono concetti antitetici tra l'altro e che "solo una forza militare credibile allontana la guerra", così come "la diplomazia deve poggiare su basi solide con le forze armate". Nel suo breve intervento Meloni, che ha anche consegnato al Comandante del Covi una bandiera Tricolore, ha rivolto il saluto degli italiani a "quanti passeranno il Natale lontani dalle loro famiglie, per consentire a noi di farlo in tranquillità".

Meloni: “Non c’è contrapposizione tra pace e forze armate” Per la presidente del Consiglio, "la pace è un bene prezioso quando la si possiede e da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l'idea del pacifismo alle forze armate". La premier ha poi citato la formula latina “Si vis pacem para bellum”, ovvero “chi vuole la pace prepari la guerra”, sottolineando che "non è, come molti pensano, un messaggio bellicista. Tutt'altro, è un messaggio pragmatico, il senso è che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente: è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l'aggressore, la forza allontana l'aggressore". Meloni ha poi fatto riferimento all'etimologia della parola “deterrenza”: "Io sono appassionata di etimologia della parola, racconta sempre il senso più profondo di quello che noi diciamo. E l'etimologia della parola deterrenza arriva dal latino, il senso è incutere timore al punto da distogliere".