Come facciamo a far capire cos’è la guerra a chi non la vive?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana un viaggio in Ucraina diventa una riflessione sul senso delle domande, dell’amore e della responsabilità civile, tra ospedali pediatrici e ferite di guerra