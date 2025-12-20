Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 dicembre: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina con i fondi dall'Ue per Kiev, la Manovra che sta creando "alta tensione" nella maggioranza e poi, ancora, la pubblicazioni di nuovi documenti relativi agli Epstein files, il nuovo sviluppo nel caso Orlandi e in quello relativo alla famiglia nel bosco in Abruzzo. Per lo sport, i risultati della Supercoppa e la giornata di serie A che sta per cominciare. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola

La guerra in Ucraina con i fondi dall'Ue per Kiev, la Manovra che sta creando "alta tensione"...

Chi è Francesca Faccini, la Venere di Botticelli dello spot del MiTur

A interpretare la dea è una 23enne romana studentessa di psicologia. Scelta tra circa 300...

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 dicembre: la rassegna stampa

Il consiglio europeo, la protesta degli agricoltori a Bruxelles, il "caos nella maggioranza"...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo "l'offesa" di Vladimir Putin ai...

    Droga, operazione polizia in diverse province italiane: 384 arresti

    Indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35...

    Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

    L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

    Caso Orlandi, indagata amica ex allieva della scuola musica

    Le indagini, riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando...