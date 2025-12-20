Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 dicembre: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina con i fondi dall'Ue per Kiev, la Manovra che sta creando "alta tensione" nella maggioranza e poi, ancora, la pubblicazioni di nuovi documenti relativi agli Epstein files, il nuovo sviluppo nel caso Orlandi e in quello relativo alla famiglia nel bosco in Abruzzo. Per lo sport, i risultati della Supercoppa e la giornata di serie A che sta per cominciare. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- La guerra in Ucraina in primo piano: "Passa la linea del debito comune". La spinta di Meloni: "Prevalso il buon senso". Politica italiana: "Alta tensione sulla Manovra". Maggioranza divisa, "ira della premier che convoca i leader e Giorgetti". Usa, caso Epstein: "Ecco i file con 1.200 vittime". L'Aquila: "Bimbi nel bosco, nuovo no. Riparte lo scontro politico". Caso Orlandi: "Amica indagata 42 anni dopo".
- "Manovra, il governo in tilt" è il titolo d'apertura. Alta tensione "dopo il dietrfront sulle pensioni: spunta un altro maxi emendamento". Meloni "convoca un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi". Guerra in Ucraina: "L'accordo Ue, eurobond per Kiev". Usa, Epstein: "I file con vip e vittime ma il documento è censurato". Caso Orlandi: "Indagata un'amica", secondo i pm "disse il falso". Famiglia nel bosco: "Rigettato il ricorso, i bambini restano in comunità".
- "La guerra cambia l'Ue, svolta debito comune" titola in apertura il quotidiano torinese. Fondi a Kiev per 90 miliardi e stop all'uso degli asset russi. Politica: "Manovra in tilt, saltano pensioni e condono edilizio. Legge stravolta". Usa: "Le carte su Epstein, oltre 1.200 vittime. Nei file Bill Clinton e Michael Jackson". Sport: "Fenomenologia dello sbrocco". Allegri, dopo Milan-Napoli di Supercoppa "insulta Oriali".
- "Europa, maxi prestito a Kiev". Al Consiglio Ue "prevale la linea italiana, no all'uso degli asset russi". Bruxelles stanzierà "90 miliardi finanziati col debito comune". Mattarella: "L'affidabilirà del Paese da preservare". Manovra: "Il testo cambia ancora, vertice con Meloni". Bambini nel bosco: "Respinto il ricorso, niente Natale a casa". Roma: "Il ritorno di Valentino". Il "grande stilista dopo anni sfilerà nella Capitale a marzo".
- Supercoppa italiana: "Solita Inter, Bologna ride". Rigori "da incubo, Chivu eliminato". I rossoblù in finale, lunedì, contro il Napoli. Serie A: "Ti faccio la festa. Spalletti-Gasp e Yildix-Soulè per un super Natale". Calciomercato, Milan: "Fullkrug non basta". Intervista a Theo Hernandez: "Trattato male, volevo restare in rossonero".
- Ancora la Supercoppa italiana in primo piano: "La giusta finale". Festa per il Bologna, Chivu "fuori ai rigori dopo l'1-1 al '90". I rossoblù sfideranno in finale il Napoli di Conte. Serie A, oggi super sfida Juventus-Roma, è il "Paulino day: ha un conto in sospeso con la Juve". Milan: "Quota 79, il piano scudetto di Allegri".
- "Bremer, totem Juve". Stasera contro la Roma il brasiliano "torna titolare dopo 84 giorni". Con Gleison "mai una sconfitta in questa stagione, la svolta passa anche da lui". Supercoppa italiana: "Fuori gli intrusi, Bologna in finale". Napoli-Allegri: "Che bufera!". L'accusa: "Pesanti insulti ad Oriali" nell'altra semifinale, quella tra Napoli e Milan. Torino: "Baroni scongela Sazonov".
- In primo piano lo sgombero dell'Askatasuna a Torino: "Devastazioni e agenti feriti, tassa da 7 milioni". Dopo l'intervento, "resta il conto da saldare" e oggi "si temono nuovi scontri: in arrivo antagonisti da tutta Italia". Consiglio Ue: "Giorgia d'Europa, batte Merz e Ursula (solo Elly non lo sa)". Politica: "La notte della manovra, ultimatum di Giorgetti". Garlasco: "Realtà ribaltata, ora la grazia a Stasi è un dovere". Abruzzo: "L'ultima follia, Natale nel bosco senza bambini".
- La politica in apertura: "Manicomio armato". Armi: "14 piani da 5,3 miliardi". Saltano i tagli "alle pensioni e fondi alle imprese, voto il 24?". Intanto la manovra è stata "riscritta". La Sardegna "si ribella": Nordio le manda "92 mafiosi al 41-bis". Guerra in Ucraina: "Niente asset russi a Kiev, la disfatta di Ursula e Merz". Francia: "Povero Macron, il maggiordomo svaligia l'Eliseo".
- La legge di Bilancio in primo piano: "Caos manovra, nuovo emendamento per ripescare Tfr, edilizia, imprese e Zes". Vertice con la premier per "ripianare lo scontro interno alla maggioranza". Acquisizioni: "Poste e Istituto Poligrafico-Zecca rilevano PagoPa dal Tesoro". Pagamenti: "Via libera all'euro digitale". Guerra in Ucraina: "L'Europa finanzierà Kiev con 90 miliardi di debito comune". Medioriente: "A Gaza l'80% dei bambini affronteranno livelli critici di fame durante il 2026".