Pedofilia – Nel settembre del 2022 aveva definito la pedofilia "una mostruosità". "Un prete non può continuare a essere prete se è un molestatore. Non può. Perché sia malato o un criminale, non lo so. Il sacerdote esiste per dirigere gli uomini a Dio e non per distruggere gli uomini in nome di Dio. Tolleranza zero. E deve continuare a essere così", ha aggiunto

