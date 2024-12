Papa Francesco: "No alle omelie lunghe. Non più di 10 minuti"

La polemica

La soglia di attenzione che le persone dedicano all’ascolto e alla lettura si è consolidata ai tre minuti. Un tempo molto ridotto e non conforme alle omelie dei ministri del culto. Per questo il Papa invita tutti i sacerdoti a non superare la soglia dei dieci minuti: “Tante volte ci sono predicazioni lunghe, 20, 30 minuti - ha osservato Papa Francesco – dove vediamo uomini che durante la predica escono dalla Chiesa per fumarsi una sigaretta, poi rientrano".

Il consiglio

Il Pontefice ribadisce che la predicazione deve contenere un'idea e un invito a fare. Deve essere idealizzata e focalizzata sull’insegnamento di valori: “Non bisogna predicare noi stessi ma Gesù Signore". Secondo Francesco: "Non volere predicare sé stessi implica anche non dare sempre la precedenza a iniziative pastorali legate al proprio nome, ma collaborare, se richiesto, a iniziative comunitarie".