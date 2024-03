Come sta Papa Francesco? Pontefice affaticato, ma torna a leggere

Domenica 24 marzo il Pontefice ha rinunciato a pronunciare l’omelia dopo lunghi minuti di silenzio. In seguito si è ripreso e ha fatto un giro in papamobile tra i fedeli. Oggi, 25 marzo, ha tenuto un breve discorso in pubblico ricevendo i membri della comunità cristiana nigeriana che vive a Roma. Da circa un anno accusa problemi respiratori. Il medico che lo ha operato: "È un uomo di 87 anni con enormi responsabilità. È normale che attraversi momenti di affaticamento"