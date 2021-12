Il mondo di Francesco, lo speciale di Sky TG24 sul Papa

La missione di un pontificato riassunta nel nome, Francesco, che nessuno prima di lui aveva mai scelto. In occasione degli 85 anni di Jorge Maria Bergoglio, Sky TG24 racconta, in uno speciale suddiviso in sei capitoli, Il Mondo di Francesco, il pensiero del primo Papa gesuita e latinoamericano della storia. Lo speciale sarà in onda alle 21.00 del 17 dicembre e disponibile On Demand Condividi

Papa Francesco compie 85 anni ed entra nella classifica dei dieci Papi più longevi della storia. È nato nel 1936 in Argentina, arrivato "dalla fine del mondo" come dice lui stesso la sera dell'elezione al Soglio Pontificio il 13 marzo 2013. Piazza San Pietro piena all'inverosimile, fedeli da tutto il mondo, la fumata bianca, l'attesa e poi il suo "buonasera" pieno e semplice che cattura subito l'attenzione di tutti. Papa Francesco ha una forza comunicativa enorme, un linguaggio diretto ma efficace, capace di toccare temi difficili senza discostarsi però dalla dottrina.

Un nome per gli ultimi approfondimento Papa Francesco compie 85 anni: una vita per la fede. LE FOTO Dal 2013 viaggia per il mondo, incontra i leader dei diversi Paesi, tuona contro le ingiustizie, contro le disparità, con grande attenzione ai poveri agli ultimi, che non devono mai essere, ripete più volte, scarti della società. Per loro sceglie il nome di Francesco per non dimenticarsi mai dei poveri, delle periferie, perché è da lì, ricorda che il mondo si vede veramente, dalle periferie. "Come vorrei una chiesa povera, per i poveri" dice in uno dei primi incontri con la stampa nel marzo 2013, questo il suo faro: l'attenzione ai bisognosi.

La cura degli altri La sua semplicità colpisce da subito, il suo desiderio di normalità, per quanto possibile, cattura. Decide infatti di vivere nella Domus Sanctae Marthae e non nell'appartamento papale. Perché? “Perché ho bisogno di stare in mezzo agli altri”, risponde sorridendo. O come quando in uno dei tanti viaggi si presenta sulla scaletta dell'aereo portando da solo la sua valigia. Un pontificato caratterizzato dalla cura degli altri, ma anche dall'attenzione per l'ambiente. A questo dedica anche un'enciclica, Laudato sì, alla terra. Compromessa ripete più volte e più volte tuona: "È il momento di agire". "La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi". E poi la lotta al capitalismo, in questo mondo governato dai soldi, come ripete spesso, abbiamo perso l'attenzione per gli altri. Lo ricorda con forza a Lampedusa dopo l'ennesimo naufragio, con tristezza e rabbia ripete: abbiamo generato la globalizzazione dell'indifferenza verso gli altri. Un'omelia fortissima contro i trafficanti di morte in un mare Mediterraneo sempre più "cimitero senza lapidi".