Papa in piazza S. Pietro per la celebrazione Domenica delle Palme

Il Papa in Piazza San Pietro, presiede la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Papa Francesco ha preferito non tenere l'omelia nella celebrazione della Domenica delle Palme. Dopo la lettura del Vangelo, si sono osservati dei minuti di silenzio per la riflessione personale e poi direttamente il Credo. L’appuntamento è presso l’obelisco per la benedizione dei ramoscelli di ulivo e la successiva processione fino al sagrato della basilica Vaticana, dove il Pontefice presiederà l’Eucaristia introducendo la Chiesa ai riti della Settimana Santa. A concelebrare con il Pontefice 30 cardinali, 25 vescovi e 350 sacerdoti. Dalla Sardegna sono arrivati centomila ramoscelli di ulivo che saranno distribuiti ai fedeli in piazza.