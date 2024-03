Settimana Santa, le celebrazioni di Papa Francesco verso la Pasqua

Il Giovedì santo



Il triduo pasquale inizia il 28 marzo, Giovedì santo. In questa giornata, Papa Francesco celebrerà alle 9.30 nella basilica di San Pietro la Messa del Crisma, con i sacerdoti che rinnoveranno le loro promesse. Poi, alle 16, andrà alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia a Roma per celebrare, in forma privata, la Messa in Cœna Domini, incontrare detenute e operatori della struttura e compiere il rito della Lavanda dei piedi. Come di consueto, quindi, il Pontefice celebrerà la Messa dell'ultima Cena del Signore in un luogo simbolo e non presiederà la solenne Messa in Coena Domini nella cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano.