Giubileo delle Confraternite: date, programma e iniziative

Ila programma

Le giornate dal 16 al 18 maggio sono dedicate a tutti gli appartenenti alle confraternite religiose. Le celebrazioni si aprono venerdì 16 maggio con il pellegrinaggio alla porta santa e la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari, e a seguire un evento di benvenuto da parte delle confraternite di Roma. Il programma della giornata successiva prevede, oltre alla possibilità di effettuare il pellegrinaggio alla porta santa e la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione, una grande processione per le vie della città (dalle ore 17). Il Giubileo delle Confraternite si chiude domenica 18 maggio con la tradizionale messa domenicale presieduta dal pontefice o da un suo delegato: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto.