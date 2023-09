Morte Napolitano, Papa Francesco alla camera ardente in Senato. VIDEO

E' la prima volta che un Pontefice entra a Palazzo Madama. Nel 2002 l'unico precedente, quando Giovanni Paolo II andò in visita al Parlamento in seduta congiunta ma, in quell'occasione, nella sede della Camera dei Deputati. Papa Bergoglio: "Onore al suo servizio per l'Italia"

Papa Francesco per la prima volta nella storia della Repubblica ha varcato la soglia di Palazzo Madama. E’ successo ieri, domenica 24 settembre, quando il Pontefice si è recato a rendere omaggio a Giorgio Napolitano nella camera ardente allestita al Senato. Bergoglio è arrivato a sorpresa con la sua auto davanti all’ingresso di Palazzo Madama, dove è stato accolto dagli assistenti parlamentari che gli sono andati incontro con una sedia a rotelle. Papa Francesco però, una volta entrato in sala Nassiriya, si è alzato in piedi per salutare i familiari dell’ex capo di Stato. Come ha riferito il Vaticano, Bergoglio ha voluto “esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio reso all'Italia".