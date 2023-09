Giorgio Napolitano, secondo giorno di camera ardente a Palazzo Madama

Si è conclusa alle ore 19 di ieri la prima giornata della camera ardente in ricordo di Giorgio Napolitano, scomparso a 98 anni lo scorso 22 settembre. La salma dell'ex presidente della Repubblica è ospitata a Palazzo Madama, dove dalle 10 di ieri si sono succeduti tra gli altri, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco, il primo pontefice a varcare la soglia di Palazzo Madama. Fino alle 11 hanno potuto salutare l'ex capo di Stato solamente parlamentari e autorità, da quell’ora in poi, fino alle 19, l'accesso è stato libero anche per tutti i cittadini. La camera ardente riaprirà questa mattina dalle 10 alle 16, mentre i funerali sono fissati per martedì 26 settembre.