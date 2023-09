Napolitano, oggi si apre camera ardente. Martedì i funerali

La politica si ferma

Mentre continuano ad arrivare condoglianze per la morte del due volte capo del Quirinale – tra gli ultimi a mandare un messaggio c’è stato anche Putin, che ha parlato di “uno statista eccezionale” e di “un vero patriota” – la politica italiana si è fermata in segno di cordoglio per Napolitano. A partire da Fratelli d’Italia: il partito della premier Meloni ha spento in corsa i motori della kermesse di due giorni che aveva organizzato per andare in scena in città di ogni regione. Meloni, in segno di cordoglio e rispetto verso il Presidente Emerito scomparso ieri a 98 anni, ha fatto slittare di una settimana il discorso a cui teneva molto previsto per domenica. Lo stesso ha fatto il Pd, annullando in segno di cordoglio e partecipazione al dolore per la scomparsa del presidente emerito tutte le iniziative previste in questi giorni di lutto nazionale.