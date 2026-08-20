Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un presunto giro di riciclaggio arriva fin dentro l'ufficio presidenziale: perquisita e licenziata la vice capo dello staff Iryna Mudra, responsabile della strategia legale internazionale di Kiev. Il caso, denominato "Forrest Gump", si intreccia con lo scandalo energetico che a fine 2025 aveva travolto Andrii Yermak. Sul fronte politico, l'ex ministro Fedorov chiede elezioni anche in guerra; su quello militare prosegue la battaglia dei droni

Un'inchiesta dell'ufficio anticorruzione ucraino è arrivata fin dentro l'entourage più stretto di Volodymyr Zelensky. Al centro c'è Iryna Mudra, vice capo dello staff presidenziale, i cui uffici sono stati perquisiti dagli investigatori nell'ambito di un'operazione contro un presunto giro di riciclaggio di denaro. Poche ore dopo, il presidente l'ha rimossa con un decreto.

L'operazione "Forrest Gump"

L'ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la procura specializzata (Sapo) hanno reso noto di aver avviato un'operazione speciale contro quella che descrivono come un'organizzazione criminale guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, con il coinvolgimento di alti funzionari dell'ufficio presidenziale e dei vertici di una banca statale. Nei comunicati ufficiali il nome di Mudra non compare: il collegamento con la funzionaria emerge dalle perquisizioni e dalle ricostruzioni dei media ucraini. Nelle stesse ore un deputato aveva parlato di un suo fermo, notizia poi smentita.

Oltre a Mudra, gli investigatori avrebbero perquisito le sedi riconducibili al deputato Vadym Stolar e all'ex parlamentare Maksym Mykytas. Stolar era stato eletto con la formazione filorussa "Piattaforma dell'Opposizione - Per la Vita", messa al bando dopo l'invasione russa del 2022, e oggi siede in un gruppo nato in gran parte dai suoi ex membri. Nel mirino ci sarebbero anche i vertici di Sense Bank, istituto statale al centro dell'inchiesta.