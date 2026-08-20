Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri dal progetto di estrazione di gas offshore Neptun Deep, nell'ultimo incidente che ha coinvolto il Paese membro della Nato al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa. Il drone era "carico di esplosivo" e non proveniva dall'Ucraina, ha affermato il ministro della Difesa Radu Miruta su Facebook. "È in corso una crescente campagna di minacce che punta a dividere la nostra Ue. Questa è una guerra ibrida", dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 16 morti e 40 feriti secondo il presidente ucraino Zelensky che chiede di ricevere dagli alleati "un'adeguata difesa antibalistica" e accusa: "I russi si erano preparati a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili".

Gli attacchi hanno provocato reazioni di sicurezza negli stati membri della Nato confinanti: attivate le difese aeree in Polonia, mentre i sistemi radar romeni hanno rilevato bersagli aerei vicino al confine ucraino, provocando il decollo di due caccia spagnoli impegnati in missioni Nato.

Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte 726 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.

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