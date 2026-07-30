Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Attacco con drone in Egitto, due navi in fiamme nel porto di Damietta: cosa è successo

Mondo
©Ansa

Le autorità confermano che l'incendio è stato provocato da un drone, senza rivendicazioni. Lo scalo resta pienamente operativo, con traffico e servizi regolari. L'episodio si inserisce nelle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che aumentano i rischi per il trasporto energetico regionale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Due navi che trasportavano gas naturale liquefatto hanno preso fuoco nel porto di Damietta, sulla costa mediterranea dell'Egitto. Le cause inizialmente non erano chiare, ma il governo egiziano ha poi riferito che dalle prime verifiche "è emerso chiaramente che l'incidente è stato causato da un drone". Nessuna rivendicazione è stata finora avanzata e le indagini proseguono per definire origine e dinamica dell'azione. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per tutelare la sicurezza nazionale e le infrastrutture strategiche. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Porto operativo nonostante l'attacco

L'Autorità Portuale di Damietta assicura che lo scalo mantiene "piena capacità operativa": arrivi, partenze e operazioni di carico e scarico procedono regolarmente, con servizi attivi 24 ore su 24 e senza interruzioni nei diversi settori.

 

 

Il contesto mediorientale

L'esplosione è avvenuta mentre la guerra tra Stati Uniti e Iran accresce i rischi per il traffico commerciale in Medio Oriente. Secondo due fonti iraniane citate dal New York Times, l'attacco con droni avrebbe lo scopo di dimostrare che l'Iran, se decidesse di intensificare le ostilità, potrebbe causare interruzioni ben più gravi all'approvvigionamento energetico e al trasporto marittimo globale. Le fonti non hanno specificato se il raid sia stato lanciato direttamente dall'Iran o da una milizia alleata nella regione, né da dove sia partito.

Vedi anche

Guerra in Iran, Usa completano ultima ondata di attacchi

Mondo: Ultime notizie

Incendi in Grecia, 8.000 persone evacuate a Creta. FOTO

Mondo

La vice governatrice della regione di Rethymno ha confermato l’allontanamento di migliaia di...

13 foto

Incendio in una casa a Malaga: morti due minori, grave la madre

Mondo

Un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un edificio a Benalmadena, sulla...

Attacco russo sull'Ucraina, Tusk: "Violato spazio aereo della Polonia"

Mondo

Un missile russo Kh-101 avrebbe violato lo spazio aereo polacco durante l'attacco di Mosca contro...

Terremoto in Giappone, è salito a 30 il bilancio delle vittime

Mondo

Questo il dato emerso dopo le scosse che hanno interessato la regione di Kyushu e secondo...

Guerra Iran, raid Usa: "Risposta a tentati attacchi contro di noi"

live Mondo

Il Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una...

Mondo: I più letti