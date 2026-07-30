Due navi che trasportavano gas naturale liquefatto hanno preso fuoco nel porto di Damietta, sulla costa mediterranea dell'Egitto. Le cause inizialmente non erano chiare, ma il governo egiziano ha poi riferito che dalle prime verifiche "è emerso chiaramente che l'incidente è stato causato da un drone". Nessuna rivendicazione è stata finora avanzata e le indagini proseguono per definire origine e dinamica dell'azione. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per tutelare la sicurezza nazionale e le infrastrutture strategiche. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)