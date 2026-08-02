Incidente aereo in Perù, chi sono le vittime italiane e straniere

I nomi sono stati diffusi dalla radio locale Rpp, che ha ottenuto la lista dei passeggeri. Oltre ai 7 italiani, a bordo c'erano anche 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tre le 13 persone morte nello schianto dell’aereo in Perù c’erano 7 italiani. Secondo la radio locale Rpp, che ha ottenuto la lista dei passeggeri, si tratta di Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni) e Pietro Gianturco (18 anni). Si tratta di due famiglie brianzole residenti a Monza (i Gianturco) e Seregno. L'impatto si è verificato durante la fase di rientro dall'escursione sul celebre sito archeologico: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare i passeggeri a causa dell'incendio che ha rapidamente avvolto la carcassa del velivolo.

Lo schianto e le indagini A bordo del piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù c’erano anche i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell'equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota come Irenka Del Carpio Guanilo. Sul tragico incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura peruviana: il procuratore provinciale Hugo Umiña, scrivono i media locali, si è recato subito sul posto e ha ordinato la rimozione dei corpi. Le salme, aggiunge la radio peruviana, saranno trasferite all'obitorio "per l'identificazione e la successiva restituzione ai familiari". Ciò avverrà in coordinamento con l'équipe dell'Istituto di medicina legale. Approfondimento Perù, aereo turistico si schianta su Nazca: tra le vittime 7 italiani