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Mondiali, la famiglia reale esulta per la Spagna in finale. VIDEO

Mondo

La Casa Reale spagnola ha pubblicato un video che mostra il re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leonor e l'infanta Sofia mentre seguono in televisione la semifinale dei Mondiali contro la Francia. Indossando le maglie della nazionale, la famiglia reale ha festeggiato il successo per 2-0 che ha qualificato la Spagna alla finale della Coppa del Mondo

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