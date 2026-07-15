Mondiali, la famiglia reale esulta per la Spagna in finale. VIDEO

La Casa Reale spagnola ha pubblicato un video che mostra il re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leonor e l'infanta Sofia mentre seguono in televisione la semifinale dei Mondiali contro la Francia. Indossando le maglie della nazionale, la famiglia reale ha festeggiato il successo per 2-0 che ha qualificato la Spagna alla finale della Coppa del Mondo
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