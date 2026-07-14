Francia e Spagna a caccia di un posto nella finalissima dei Mondiali di calcio 2026: oggi, alle 21 italiane, le due squadre si affrontano nella prima semifinale del torneo. Si gioca in Texas, al Dallas Stadium di Arlington, alle 14 locali. La seconda semifinale è domani, mercoledì 15 luglio, sempre alle 21 italiane: Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia, all'Atlanta Stadium di Atlanta, alle 15 locali. Chi vince, sia oggi sia domani, accede direttamente alla finalissima in programma domenica 19 luglio alle 21 a New York. Per le due squadre perdenti, invece, c’è la finale per il terzo posto sabato 18 luglio alle 23 a Miami ( MONDIALI 2026, LO SPECIALE ).

La sfida tra Francia e Spagna

Francia e Spagna, quindi, si sfidano in Texas nella prima semifinale dei Mondiali 2026. Le due nazionali si sono incrociate in 38 occasioni, ma la partita di oggi è la seconda in una rassegna iridata: l'unico precedente risale al 2006, quando i francesi hanno vinto in rimonta per 3-1. I ragazzi di Deschamps - nel giorno della festa nazionale francese - sono a caccia della terza finale di fila nel torneo, impresa finora riuscita solo a Germania Ovest e Brasile. Ma i transalpini devono fare attenzione: negli ultimi due incontri, agli Europei e in Nations League sempre in semifinale, hanno vinto gli spagnoli. Gli uomini di de la Fuente sono i campioni d’Europa in carica. Arbitro della partita è il salvadoregno Ivan Barton, affiancato dagli assistenti David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaragua) e dal quarto uomo Glenn Nyberg (Svezia). Prima del match, un minuto di silenzio per ricordare gli 86 morti e oltre 400 feriti dell’attentato di dieci anni fa a Nizza.