Mondiali, Norvegia e Svizzera ko. Semifinale Inghilterra-Argentina

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Mondiali 2026, Norvegia e Svizzera ko. In semifinale Inghilterra e Argentina

Sport
©Getty

L'Argentina piega ai supplementari la Svizzera (in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72') e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra (vincente per 2-1 sulla Norvegia). L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1

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Definite le semifinali dei Mondiali: l’Inghilterra affronterà l’Argentina dopo aver battuto 2-1 la Norvegia ai tempi supplementari in una gara dei quarti di finale dei Mondiali giocata a Miami.  Francia e Spagna si contenderanno l’altro posto in finale. Nel primo tempo sono andati a segno il norvegese Schjelderup (al 36') e l'inglese Bellingham nel secondo minuto di recupero. Sempre di Bellingham il gol decisivo, realizzato al quarto minuto del primo tempo supplementare. (IL CALENDARIO DELLE PARTITE).

Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari 

L'Argentina si è qualificata invece per la semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra grazie alle reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez nei tempi supplementari che hanno regalato ai campioni in carica una vittoria per 3-1 sulla Svizzera. Il tiro a giro di Alvarez e il tap-in di Martinez hanno deciso una partita tesa, dopo che Alexis Mac Allister aveva aperto le marcature e Dan Ndoye aveva pareggiato per la Svizzera, che ha visto Breel Embolo espulso nel secondo tempo. (IL CALENDARIO DELLE PARTITE).

Mondiali, le semifinali: date, orari e stadi

Argentina e Inghilterra si affronteranno mercoledì 15 luglio alle 21, ora italiana, nella semifinale in programma all’Atlanta Stadium. Le due nazionali tornano a sfidarsi a 40 anni dalla celebre “Mano de Dios” e dal gol più bello della storia dei Mondiali, realizzato da Diego Armando Maradona. L’altra semifinale, Francia-Spagna, si giocherà la sera precedente, martedì 14 luglio alle 21 italiane, all’AT&T Stadium di Arlington, nell’area di Dallas.

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