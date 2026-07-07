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Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
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Mondiali 2026 verso i quarti, quali sono le 10 squadre rimaste in gara. FOTO

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©IPA/Fotogramma

I Mondiali di calcio 2026 entrano nel vivo con sei squadre che hanno già conquistato i quarti di finale. Altre quattro si sfidano questa sera per giocarsi gli ultimi due posti. Gli schieramenti rimasti in gara al momento sono 10: alcune tra le favorite continuano la loro corsa verso il traguardo finale, altre sono arrivate oltre le aspettative e adesso non possono fare altro che sognare in grande. Ecco quali sono

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