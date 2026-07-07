Mondiali 2026 verso i quarti, quali sono le 10 squadre rimaste in gara. FOTO
I Mondiali di calcio 2026 entrano nel vivo con sei squadre che hanno già conquistato i quarti di finale. Altre quattro si sfidano questa sera per giocarsi gli ultimi due posti. Gli schieramenti rimasti in gara al momento sono 10: alcune tra le favorite continuano la loro corsa verso il traguardo finale, altre sono arrivate oltre le aspettative e adesso non possono fare altro che sognare in grande. Ecco quali sono
- In questa fase del Mondiale è prevista una sola partita al giorno: si inizia giovedì 9 luglio, quando è in programma la prima sfida dei quarti di finale. Francia e Marocco scenderanno in campo a Foxborough alle 22 ora italiana.
- La nazionale del Marocco tenterà la rivincita sulla Francia dopo la semifinale di Qatar 2022, quando la squadra africana era stata eliminata a un passo dalla finale proprio dagli avversari francesi.
- Il giorno successivo, il 10 luglio, la seconda sfida dei quarti vedrà affrontarsi Spagna e Belgio. Le due squadre si affronteranno sul campo di Los Angeles. La nazionale spagnola è arrivata ai quarti dopo la vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo.
- Il Belgio si è conquistato invece un posto tra le ultime otto squadre dopo aver sbattuto fuori dal torneo gli Stati Uniti padroni di casa.
- L’11 luglio si gioca la terza sfida dei quarti. Alle 23 ora italiana, sul campo dell’Hard Rock Stadium di Miami, scenderanno Norvegia e Inghilterra.
- Gli avversari norvegesi arrivano invece da un successo contro il temuto Brasile, sconfitto grazie alla doppietta di Haaland ormai famoso per la Viking Row, la remata vichinga resa iconica dalla coreografia di esultanza inventata dai tifosi e replicata in campo dagli stessi giocatori.
- A queste sei squadre già qualificate per i quarti di finale, se ne aggiungono altre quattro ancora impegnate negli ottavi. Stiamo parlando di Argentina, Egitto, Svizzera e Colombia.
- Le quattro squadre ancora impegnate negli ottavi si sfideranno oggi per conquistarsi gli ultimi due posti ai quarti. Alle 18 ora italiana, sul campo dello stadio di Atlanta, giocheranno Argentina ed Egitto.
- Poi, alle 22 ora italiana, scenderanno in campo al BC Place di Vancouver Svizzera e Colombia.
- Le due partite odierne sono fondamentali per stabilire l’ultima sfida dei quarti di finale, alle 3 di notte ora italiana del 12 luglio. A Kansas City vedremo scontrarsi la squadra vincente di Argentina-Egitto contro quella vincente di Svizzera-Colombia.