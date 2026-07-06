Con la storica qualificazione della Norvegia ai quarti di finale e il successo dell'Inghilterra, a esultare sono state anche le famiglie reali dei rispettivi Paesi. Da un lato i principi norvegesi, presenti allo stadio per assistere alla partita contro il Brasile, dall'altro il principe William, che ha celebrato sui social la vittoria della nazionale inglese

I Mondiali 2026 continuano a regalare emozioni. Con la storica qualificazione della Norvegia ai quarti di finale e il successo dell'Inghilterra, a esultare sono state anche le famiglie reali dei rispettivi Paesi. Da un lato i principi norvegesi, presenti allo stadio per assistere alla partita contro il Brasile, dall'altro il principe William, che ha celebrato sui social la vittoria della nazionale inglese. Tra post di congratulazioni e festeggiamenti, i reali si sono confermati protagonisti del Mondiale, condividendo la passione con milioni di tifosi.

La vittoria della Norvegia

Dopo la vittoria della Norvegia, che ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland qualificandosi ai quarti di finale del Mondiale, anche i reali norvegesi hanno festeggiato. Re Harald e la regina Sonja hanno fatto gli auguri alla nazionale. “Abbiamo seguito sin qui la nostra squadra, il re in particolare ha seguito molto da vicino”, ha detto la regina. Presenti sugli spalti dello stadio di New York durante la partita contro la squadra sudamericana, c’erano anche le più giovani generazioni della royal family della Norvegia.

Milei loda Halland: “Vichingo, sei un gigante”

A festeggiare la vittoria della Norvegia è stato anche il presidente argentino, Javier Milei, appassionato di calcio ed ex portiere di buon livello. Milei ha partecipato ai festeggiamenti di tutti i tifosi dell'Argentina per la sconfitta del Brasile, il rivale storico. "Guardate la firma sulla destra, insieme al numero 9...Vichingo, sei un gigante", ha scritto il presidente argentino lodando Erling Haaland, autore della doppietta contro la squadra di Ancelotti.

Il trionfo dell'Inghilterra

A gioire è stata anche la famiglia reale britannica, dopo la vittoria dell'Inghilterra contro il Messico 3-2 che ha assicurato alla nazionale inglese la qualifica ai quarti di finale. “Ben fatto Inghilterra! Si va ai quarti di finale!”, ha scritto il principe William in un post sui social. Ospite del podcast del giocatore di football americano Travis Kelce, il principe del Galles aveva già promesso che si sarebbe recato negli Stati Uniti qualora la nazionale avesse raggiunto la finale.