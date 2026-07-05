Mondiali 2026, passano ai quarti Marocco e Francia. LIVE

Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai Mondiali: doppietta di Ounahi e terza rete di Rahimi. Ai quarti trova la Francia, che a Philadelphia ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Oggi si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia