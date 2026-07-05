Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, passano ai quarti Marocco e Francia. LIVE

live Sport

Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai Mondiali: doppietta di Ounahi e terza rete di Rahimi. Ai quarti trova la Francia, che a Philadelphia ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Oggi si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

in evidenza

La Francia batte 1-0 il Paraguay nell'ottavo di finale dei Mondiali  giocato a Philadelphia e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che con un secco 3 a 0 aveva eliminato il Canada. Oggi, domenica, si gioca  Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro  Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e  Svizzera-Colombia.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

La Francia batte il Paraguay e arriva ai quarti

E' bastato il rigore di Mbappé per  permettere alla Francia di superare il coriaceo Paraguay. Ora ai quarti i  transalpini incontreranno il Marocco.

Sport: Ultime notizie

Gianfranco Zola compie 60 anni, carriera e vittorie dell'ex fantasista

Sport

Spegne 60 candeline uno tra i più estrosi protagonisti del calcio europeo tra gli Anni 90 e...

9 foto

Tour de France 2026, 2^ tappa da Tarragona a Barcellona: il percorso

Sport

L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa dal 4 al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna...

Mondiali 2026, passano ai quarti Marocco e Francia. LIVE

live Sport

Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai Mondiali: doppietta di Ounahi e terza rete di Rahimi. Ai...

Mondiali, Marocco elimina Canada e la Francia batte il Paraguay LIVE

Sport

La Francia batte il Paraguay nell'ottavo di finale dei Mondiali giocato a Philadelphia e accede...

Iapichino da record: 7,12 nel lungo, batte mamma Fiona May

Sport

A Eugene, in Oregon, Larissa Iapichino cancella il record italiano del salto in lungo detenuto...

Sport: I più letti