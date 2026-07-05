Mondiali 2026, passano ai quarti Marocco e Francia. LIVE

Il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai Mondiali: doppietta di Ounahi e terza rete di Rahimi. Ai quarti trova la Francia, che a Philadelphia ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Oggi si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia
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La Francia batte 1-0 il Paraguay nell'ottavo di finale dei Mondiali giocato a Philadelphia e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che con un secco 3 a 0 aveva eliminato il Canada. Oggi, domenica, si gioca Brasile-Norvegia, a seguire Messico-Inghilterra. Completano il quadro Portogallo-Spagna, Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
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La Francia batte il Paraguay e arriva ai quarti
E' bastato il rigore di Mbappé per permettere alla Francia di superare il coriaceo Paraguay. Ora ai quarti i transalpini incontreranno il Marocco.