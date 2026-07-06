Mondiali 2026, L'Inghilterra vince contro il Messico 3-2 e va ai quarti di finale. LIVE
L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore al 60'. Per il Messico, rete di Julián Quiñones e di Raúl Jiménez su rigore
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L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore al 60'. Per il Messico, rete di Julián Quiñones e di Raúl Jiménez su rigore.
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L'Inghilterra vince contro il Messico 3-2 e va ai quarti di finale
L'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del Mondiale 2026. Doppietta di Jude Bellingham nel primo tempo al 34' e al 36' (esattamente ad 1 minuto 38 secondi di distanza) e Harry Kane su rigore al 60'. Per il Messico, rete di Julián Quiñones al 42' e di Raúl Jiménez al 60', su rigore. Dal 54', dopo il cartellino Rosso Jarell Quansah, l'Inghilterra è rimasta in 10. La partita era stata rimandata di un'ora per il maltempo, ed è iniziata alle 03.00 ora italiana.