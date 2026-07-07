Mondiali 2026, il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti. LIVE

Il reinserimento di Balogun nella formazione titolare Usa "non è stata una motivazione per noi", ha detto il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti a Seattle lunedì, che ha garantito alla nazionale belga la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali del 2026. "Non era necessario. Indipendentemente dalla formazione iniziale, non ci interessava. Ciò che contava era quello che volevamo ottenere in questa partita", ha affermato Garcia, interrogato sull'inserimento di Balogun nell'undici titolare dopo la controversia scatenata dall'intervento di Trump presso la Fifa per la revoca della squalifica dell'attaccante. Contrariamente ai suoi giocatori, che hanno ammesso di aver usato la situazione come pretesto, "la nostra motivazione era raggiungere i quarti di finale", ha voluto chiarire Garcia.