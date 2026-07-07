Mondiali 2026, il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti. LIVE

Mondiali, il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti. Spagna-Portogallo 1-0. LIVE
I ragazzi di Garcia passano ai quarti di finali forti dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Usa Balogun, sostenuta dal presidente Usa Donald Trump. A decidere la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete Usa a cura di McKennie, la terza rete di Vanaken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku nel terzo dei quattro minuti di recupero. Passano anche le Furie rosse grazie al successo 1-0 sul Portogallo
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Il Belgio elimina gli Usa dalla corsa dei Mondiali 2026: i ragazzi di Garcia passano ai quarti di finali forti di un netto 4-1 contro quelli di Pochetino, e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber Usa Balogun, sostenuta dal presidente Usa Donald Trump. A decidere la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete Usa a cura di McKennie, la terza rete di Vanaken in apertura sdel secondo tempo e il suggello finale di Lukaku nel terzo dei quattro minuti di recupero. Non resta in gara nessuno dei tre paesi ospitanti della Coppa del Mondo 2026, dopo l'eliminazione del Canada da parte del Marocco e quella del Messico a opera dell'Inghilterra. Passano anche le Furie rosse. Spagna ai quarti del Mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Ronaldo: 'Non prenderò decisioni affrettate sul mio futuro'.
Garcia: 'Il caso Balogun non è servito a motivarci'
Il reinserimento di Balogun nella formazione titolare Usa "non è stata una motivazione per noi", ha detto il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro gli Stati Uniti a Seattle lunedì, che ha garantito alla nazionale belga la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali del 2026. "Non era necessario. Indipendentemente dalla formazione iniziale, non ci interessava. Ciò che contava era quello che volevamo ottenere in questa partita", ha affermato Garcia, interrogato sull'inserimento di Balogun nell'undici titolare dopo la controversia scatenata dall'intervento di Trump presso la Fifa per la revoca della squalifica dell'attaccante. Contrariamente ai suoi giocatori, che hanno ammesso di aver usato la situazione come pretesto, "la nostra motivazione era raggiungere i quarti di finale", ha voluto chiarire Garcia.
Ironia del Belgio dopo vittoria sugli Usa, 'ribaltate questo'
"Overturn this", ribaltate questo. E' il commento ironico pubblicato sull'account X Belgian Red Devils della nazionale di calcio belga accompagnato da due foto di Lukaku, l'autore del quarto gol contro gli Stati Uniti. Il riferimento sembra essere alla decisione della Fifa di revocare la squalifica per Falorin Balogun. Poco prima, sempre l'account Belgian Red Devils aveva scherzato anche su soccer, come gli americani chiamano il calcio, e football, come è conosciuto nel resto mondo.
Sui social virale la 'maledizione di Trump', dopo i Knicks ora gli Usa
"La maledizione di Trump". Dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio, sui social molti - anche il suo ex portavoce Anthony Scaramucci - puntano il dito contro il presidente che porta sfortuna. "La maledizione di Trump in effetto come con Knicks", afferma Scaramucci riferendosi al fatto che la squadra di basket ha perso un'unica partita durante le finali Nba, quella alla presenza del presidente. C'è chi ricorda come Trump avesse previsto la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, da dove uscirono invece pesantemente sconfitti dagli Eagles. Altri invece ricordano al presenza di Trump alla Ryder Cup, quando l'Europa ha superato gli Stati Uniti.
Pochettino, non è stata la nostra giornata, complimenti al Belgio
"Non è stata la nostra giornata. Non abbiamo giocato come nelle altre occasioni. Complimenti al Belgio". E' il commento a caldo ai microfoni di Fox del tecnico della nazionale americana, Mauricio Pochettino dopo la sconfitta con il Belgio e l'eliminazione dai Mondiali. "Dobbiamo imparare e capire perché non siamo riusciti a esprimerci come nelle altre partite", ha messo in evidenza.
Mondiali, il Belgio vince contro gli Usa 4-1 e va ai quarti
Il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti la partita giocata nel Seattle Stadium. Al 9' e al 30'doppietta del belga De Ketelaere, al 57' il suo compagno di squadra Hans Vanaken e al 93' Romelo Lukaku. Per gli americani al 31' va in rete Malik Tillman. Il Belgio passa così ai quarti di finale.