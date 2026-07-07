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Erling Haaland, protagonista dei Mondiali 2026 in campo e fuori: tra giocate e meme

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©Ansa

Il centravanti norvegese è già a quota sette gol e ha trascinato la sua nazionale nella vittoria per 2-1 contro il Brasile. Ma si sta facendo notare anche a chi conosce meno il calcio, grazie alla sua autoironia e simpatia

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Erling Haaland, protagonista in campo e fuori dei Mondiali 2026

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