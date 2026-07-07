Erling Haaland, protagonista in campo e fuori dei Mondiali 2026

Erling Haaland, protagonista dei Mondiali 2026 in campo e fuori: tra giocate e meme
Il centravanti norvegese è già a quota sette gol e ha trascinato la sua nazionale nella vittoria per 2-1 contro il Brasile. Ma si sta facendo notare anche a chi conosce meno il calcio, grazie alla sua autoironia e simpatia
- Erling Haaland è uno dei grandi protagonisti del Mondiale Canada Messico Usa 2026. I suoi gol (sette in totale, due al Brasile nel match degli ottavi di finale) hanno portato la Norvegia fino ai quarti. Ma non è tutto qui. L'attaccante del Manchester City, figlio d'arte (il padre Alf-Inge Rasdal Håland è stato un difensore e centrocampista che ha giocato anche lui nel Manchester City e con la nazionale della Norvegia), fa parlare di se anche per le sue espressioni buffe e il suo modo di divertirsi dentro e fuori dal campo.
- Così i meme su di lui si moltiplicano sui social, con lui a riprenderli spesso sui suoi stessi profili. Merito anche di una mimica facciale peculiare e di un sorriso contagioso.
- I capelli, poi. Lunghi, sempre estremamente curati, che ama raccogliersi in una coda. Lo ha fatto anche contro il brasile, sciogliendoli per poi sistemarli di nuovo dopo il gol.
- Talvolta Haaland osa ancora di più con la chioma, come quando si è fatto due traccine e il Manchester City lo ha ritratto di spalle chiedendo chi fosse ai follower.
- Negli Stati Uniti, Haaland sembra divertirsi parecchio in campo e fuori, cercando di integrarsi nel Paese e fare anche il turista, per quanto allenamenti e partite glielo permettano. Così non ha mancato di scattarsi una foto con cappello da cowboy, stivali Dallas e maglietta a tema: "You can kiss my Dallas", ovvero "Puoi baciarmi gli stivali".
- L'autoironia di Haaland lo ha reso popolare anche al di là delle indubbie qualità calcistiche che gli hanno permesso di vincere tre volte il titolo di capocannoniere in Inghilterra, una in Germania, due volte in Champions League, con anche una Scarpa d'Oro.
- I selfie buffi sono uno dei marchi di fabrica di Haaland.
- Quando gioca, però, Haaland fa davvero paura, come ricorda questo meme tratto dalla partita tra Norvegia e Iraq: "Vi chiedete perché l'Iraq ha perso 4-1? Immaginatevi di essere inseguiti da questo ogni volta che toccate la palla".
- E ancora: "Quando qualcuno mi chiede quale sia la mia più grande paura ma non posso dire 'essere inseguito da Haaland alla massima velocità' e allora dico i ragni".
- Le sue doti atletiche sono straordinarie e colpiscono l'occhio. Lo stacco che ha portato al primo dei due gol segnati al Brasile, per esempio, viene immortalato in questo meme, col povero Gabriel nei panni di una persona che cerca inutilmente di dormire tranquillo mentre le chat di gruppo continuano a disturbarlo.
- Non mancano le battute sulle sue somiglianze. Ed è lui stesso a scherzarci. Come quando ha posato per un selfie con Shrek dicendo di esserselo scattato col gemello.
- In tanti hanno notato anche una somiglianza con Majin Bu, iconico cattivo del manga e anime Dragon Ball. Una somiglianza che lui stesso non ha smentito, commentando sotto uno di questi post di non aver nulla in contrario.
- Durante il Mondiale è diventato virale in rete anche un video di Haaland che, mentre mangia, si gira e vedendo il suo riflesso allo specchio si spaventa. Un video generato con l'intelligenza artificiale, come rivelato dai fact checker.
- Sempre con l'IA è stato generato il video in cui Haaland e il brasiliano Vinicius replicano la celebre scena di White Chicks in cui Terry Crews canta A Thousand Miles di Vanessa Carlton accanto a Marlon Wayans camuffato da donna. Anche qui Haaland è stato al gioco e ha invitato Vinicius a replicare davvero la scena, dimostrando una volta di più la sua autoironia.