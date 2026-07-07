Sui social virale la "maledizione di Trump": dopo i Knicks, il calcio

"La maledizione di Trump". Dopo la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio ( SEGUI IL LIVE SUI MONDIALI ), sui social molti - anche il suo ex portavoce Anthony Scaramucci - puntano il dito contro il presidente che porta sfortuna. "La maledizione di Trump in effetto come con Knicks", afferma Scaramucci riferendosi al fatto che la squadra di basket ha perso un'unica partita durante le finali Nba, quella alla presenza del presidente. C'è chi ricorda come Trump avesse previsto la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, da dove uscirono invece pesantemente sconfitti dagli Eagles. Altri invece ricordano al presenza di Trump alla Ryder Cup, quando l'Europa ha superato gli Stati Uniti.

Lo sberleffo del Belgio

E sempre dai social è arrivata la risposta alla mossa di Trump che era intervenuto per mettere a disposizione del team americano il bomber Folorin Balagun che sarebbe dovuto essere fermato per squalifica. "Overturn this", ribaltate questo. Questo il commento ironico pubblicato sull'account X Belgian Red Devils della nazionale di calcio belga accompagnato da due foto di Lukaku, l'autore del quarto gol contro gli Stati Uniti. Il riferimento sembra essere alla decisione della Fifa di revocare la squalifica per Falorin Balogun. Poco prima, sempre l'account Belgian Red Devils aveva scherzato anche su soccer, come gli americani chiamano il calcio, e football, come è conosciuto nel resto mondo.