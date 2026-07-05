Colpo di scena ai Mondiali 2026: l’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso per rosso diretto nei sedicesimi di finale contro la Bosnia, è stato graziato dalla FIFA con un turno di squalifica sospeso con la condizionale e potrà quindi essere schierato nell’ottavo contro il Belgio. "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto Donald Trump su Truth

Un turno di squalifica, ma con la condizionale. È questa l'inedita decisione della Disciplinare della Fifa per Folarin Balogun, attaccante degli Usa espulso con un rosso diretto nei sedicesimi vinti contro la Bosnia. La sanzione, fa sapere la Fifa, è sospesa per un anno di prova, e così di fatto Balogun è disponibile per l'ottavo di finale contro il Belgio, in programma a Seattle nella notte di martedì prossimo ( QUI IL TABELLONE CON LE PARTITE IN PROGRAMMA ). Una decisione che ovviamente diventa un caso.

Le reazioni, da Donald Trump ai prossimi avversari del Belgio

Immediate le reazioni: il presidente statunitense Donald Trump si è subito espresso sul caso. "Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Non sono mancate anche le reazioni in Belgio, prossimo avversario degli americani: "Colpo di scena prima di USA-Belgio: il fuoriclasse degli Stati Uniti potrà finalmente scendere in campo, nonostante il cartellino rosso!", ha scritto il quotidiano Le Soir. La reazione dei media belgi al trattamento inedito nei confronti del centravanti dei loro prossimi avversari ai Mondiali è di stupore. "Secondo numerosi osservatori la nazionale statunitense non avrebbe potuto presentare ricorso contro questa sospensione automatica. La squadra dell'allenatore Mauricio Pochettino sembra tuttavia aver trovato una scappatoia giuridica", ha osservato il quotidiano Les Sports.

Cosa era successo

Nei sedicesimi di finale contro la Bosnia ed Erzegovina, andati in scena mercoledì scorso, l'attaccante venticinquenne, capocannoniere della squadra con tre reti, aveva ricevuto un cartellino rosso diretto per un fallo sul difensore Tarik Muharemovic. In questo caso la sanzione comporta automaticamente una giornata di squalifica ai sensi dell'articolo 10.5 del regolamento FIFA per il torneo: diversi funzionari della FIFA avevano dichiarato al New York Times dopo la partita che una squadra non può presentare ricorso contro un cartellino rosso o la conseguente squalifica. La decisione dell'arbitro aveva provocato le proteste dei tifosi americani, molti dei quali per paradosso avevano chiesto sui social a Trump di intervenire con una grazia. Sul tema è intervenuto il massimo organo del calcio mondiale, che ha comunicato quanto segue: "Il comitato disciplinare della FIFA ha imposto la seguente sanzione al giocatore della nazionale degli Stati Uniti Folarin Balogun, espulso a seguito di un cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina giocata il 1° luglio 2026 al San Francisco Bay Area Stadium: una giornata di squalifica per violazione degli articoli 14 e 66 del codice disciplinare FIFA (CDF)". Come continua il comunicato FIFA, "ai sensi dell'articolo 27 del codice disciplinare FIFA, l'esecuzione della squalifica per una partita è sospesa per un periodo di prova di un anno".