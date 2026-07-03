Il mangaka Yoichi Takahashi ha rilasciato un'intervista al sito giapponese Asahi Shinbun, per commentare la partita persa dalla sua nazionale contro il Brasile e i grandi passi in avanti fatti dal calcio del Sol Levante rispetto al 1981, quando iniziavano le avventure di Capitan Tsubasa ascolta articolo

L’incontro dei sedicesimi di finale del Mondiale di calcio Canada-Messico-Usa 2026 tra Brasile e Giappone è diventato virale. E non è solo per i campioni in campo e la qualità delle giocate. Brasile-Giappone, per gli amanti di manga e anime, non è una partita qualunque ma il sogno di Oliver Hutton, in patria Tsubasa Ozora, protagonista del fumetto Capitan Tsubasa, creato da Yoichi Takahashi all’inizio degli anni ’80, e della successiva serie animata nota in italia come Holly e Benji. La partita è finita 2-1 per il Brasile, che si è imposto in rimonta, segnando il gol decisivo in pieno recupero con Gabriel Martinelli e spegnendo il sogno giapponese. Takahashi è stato intervistato dal sito giapponese Asahi Shinbun, al quale ha raccontato la sua visione della partita.

La crescita degli ultimi 20 anni “L’ho vista in diretta – ha detto il mangaka 65enne – è stata molto frustrante. Pensavo che la vera lotta sarebbe cominciata dopo il loro pareggio ma ci hanno sconfitti proprio sul finale”. Takahashi però non può non notare i passi avanti fatti dal calcio giapponese, in particolar modo rispetto alla precedente sfida contro il Brasile, avvenuta nella fase a gironi del Mondiale del 2006 in Germania: “Rispetto a quella partita, che vidi di persona, non posso fare a meno di notare i progressi fatti. Ma allo stesso tempo, mi sono ricordato della forza del Brasile, un chiaro pro-memoria di come ci manchi ancora quello che serve per vincere nella fase a eliminazione diretta”.