Mondiali 2026, Portogallo sconfigge Croazia 2-1. Svizzera-Algeria finisce 2-0. LIVE
Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46
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Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol. Ora Svizzera in vantaggio 2-0 sull'Algeria.
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Svizzera batte Algeria 2-0 e va in ottavi
La Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46.
Delusione per la Croazia sconfitta dal Portogallo: dubbi sul gol annullato dal Var nel recupero
Grande delusione per la Croazia, sconfitta nei sedicesimi di finale del Mondiali con il Portogallo per 2-1. Ma c'è anche rabbia per il gol annullato nel recupero - al '90+13 - su indicazione del Var: Gvardiol ha buttato in rete un pallone toccato in area da Pasalic, considerato in fuorigioco. Ma le riprese televisive non sono riuscite a fare chiarezza su un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l'azione. Modric e compagni hanno protestato a lungo ma l'arbitro norvegese Eskas, dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha deciso di annullare il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari.
Portogallo-Croazia 2-1
Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol.