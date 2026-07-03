Il Portogallo ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al '52, al '67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al '90+3 da Goncalo Ramos. Per fuorigioco al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, e all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46