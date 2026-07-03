Mondiali 2026, Portogallo agli ottavi: sfiderà la Spagna. Svizzera batte l'Algeria 2-0Sport
Introduzione
Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Vittoria anche per la Svizzera che ha sconfitto l'Algeria a Vancouver con un 2-0: le reti sono state segnate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46. Mentre la squadra portoghese affronterà agli ottavi la Spagna, il team del ct Yakin giocherà l'ottavo contro la vincente di Colombia-Ghana.
In programma oggi, alle 20, Australia-Egitto e, a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami, sarà la volta di Argentina-Capo Verde. Nella notte italiana, alle 3, si sfideranno a Kansas City Colombia e Ghana.
Quello che devi sapere
Portogallo-Croazia 2-1
Il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Croazia a Toronto. Grazie al rigore di Ronaldo al '67 e al gol di Gonçalo Ramos al 94', il Portogallo accede agli ottavi, dove affronterà la Spagna. Durante la partita, Perisic porta in vantaggio la Croazia, poi arriva il pareggio di Ronaldo su rigore. Kovacic colpisce un palo, poi rete di Gonçalo Ramos. Per fuorigioco, al '60 è stato annullato un gol a Cristiano Ronaldo, all''80 uno a Sucic e al '90+13 uno a Gvardiol.
Dubbi sul gol annullato dal Var nel recupero
Dopo la sconfitta ai sedicesimi di finale, tra i croati c'è rabbia per il gol annullato nel recupero. Al '90+13 Gvardiol ha buttato in rete un pallone toccato in area da Pasalic, considerato in fuorigioco. Le riprese televisive non sono riuscite a fare chiarezza su un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l'azione. Modric e compagni hanno quindi protestato, ma l'arbitro norvegese Eskas, dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha deciso di annullare il gol che avrebbe portato la partita ai supplementari.
Svizzera-Algeria 2-0
La Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46. La squadra del ct Yakin giocherà l'ottavo contro la vincente di Colombia-Ghana, in campo domani a Kansas City.
Leitão: "Capo Verde senza alcun timore, è la partita della vita"
In vista di Argentina-Capo Verde, il commissario tecnico della squadra africana, Pedro 'Bubista' Leitão, ha dichiarato che "affronteremo la partita senza timore". "Siamo sereni, siamo arrivati qui perché ce lo meritiamo e non c'è nulla da temere né di cui preoccuparsi eccessivamente", ha aggiunto, ribadendo che "siamo consapevoli dell'importanza della sfida contro l'Argentina che ci attende". Per i capoverdiani, "è la partita della nostra vita, ma ce la godremo e daremo il meglio di noi stessi. Non c'è altro pensiero se non quello di cercare di superare questa fase".