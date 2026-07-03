In vista di Argentina-Capo Verde, il commissario tecnico della squadra africana, Pedro 'Bubista' Leitão, ha dichiarato che "affronteremo la partita senza timore". "Siamo sereni, siamo arrivati qui perché ce lo meritiamo e non c'è nulla da temere né di cui preoccuparsi eccessivamente", ha aggiunto, ribadendo che "siamo consapevoli dell'importanza della sfida contro l'Argentina che ci attende". Per i capoverdiani, "è la partita della nostra vita, ma ce la godremo e daremo il meglio di noi stessi. Non c'è altro pensiero se non quello di cercare di superare questa fase".