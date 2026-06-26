Come si vince un Mondiale? I fattori determinanti per il successo

Dalla prima Coppa sono state solo 8 le squadre a trionfare. Perché alcuni Paesi riescono a produrre nazionali di altissimo livello mentre altri, pur disponendo di grandi risorse o popolazioni, continuano a fallire? Questa la domanda a cui ha cercato di rispondere l’Economist attraverso un modello statistico. Vediamo i quattro fattori fondamentali, che però da soli non bastano, a cui si aggiunge un quinto che potrebbe aver influito sulle crisi dell’Italia: il ruolo delle migrazioni e le leggi sulla cittadinanza
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