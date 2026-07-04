Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei Mondiali. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capo Verde ai supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19 e Paraguay-Francia alle 23
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Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei Mondiali. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capo Verde ai supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19 e Paraguay-Francia alle 23.
È finita l'era di Nagelsmann, la Germania è pronta ad affidarsi a Jurgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai Mondiali, ha ufficializzato ieri la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale e al tempo stesso ha annunciato che "avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp" per il ruolo di ct: l'ex allenatore del Liverpool, da parte sua, "ha già manifestato la sua disponibilità, in linea di principio, ad assumere l'incarico".
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Mondiali, Colombia-Ghana 1-0: sudamericani a ottavi con Svizzera
La Colombia torna agli ottavi di finale in un Mondiale. Dopo la mancata qualificazione nel 2022, i sudamericani battono 1-0 un coriaceo Ghana e raggiungono gli ottavi di un Mondiale per la quarta volta nella loro storia (1990, 2014, 2018). Match deciso dalla zampata di Jhon Arias (14') nel primo tempo, che spedisce la selezione di Lorenzo tra le migliori sedici squadre del torneo. La Colombia agli ottavi se la vedra' con la Svizzera (7 luglio, ore 22), per affrontare nei quarti la vincente di Argentina-Egitto (7 luglio, ore 18). Termina il torneo del Ghana, che era passato da migliore terzo nel girone di Inghilterra, Croazia e Panama. In avvio di match subito un tentativo del Ghana, che ci prova con una conclusione da fuori di Partey. Al quarto d'ora la Colombia va avanti alla prima occasione reale: cross dalla sinistra di Luis Suarez e tap in di Jhon Arias che infila Ati Zigi per l'1-0 al 14'. Ritmi non esageratamente sostenuti, con i sudamericani vicini al 2-0 prima con Luis Diaz e poi con Mojica nel finale di frazione. In apertura si secondo tempo Rios crea scompiglio nella trequarti ghanese e Puerta impegna Ati Zigi al 50'. Dopo il cooling break entrambi gli allenatori fanno alcune sostituzioni e le squadre inevitabilmente si allungano. Il Ghana alza il pressing e i giri del motore, mentre la Colombia reagisce prontamente e cerca di pungere in contropiede. Prima Luis Diaz e poi Quintero cercano il doppio vantaggio, ma la squadra di Queiroz riesce a mantenere un gol di differenza. Nell'assedio finale il Ghana non e' abbastanza pulito tecnicamente per impensierire l'organizzata Colombia, che si prende con merito la qualificazione agli ottavi.
Le partite di oggi
Oggi, sabato 4 luglio, si disputano i primi due ottavi di finale dei Mondiali. Alle 19 italiane il Canada affronta il Marocco all'NRG Stadium di Houston. I canadesi arrivano dalla vittoria contro il Sudafrica, mentre il Marocco ha eliminato l'Olanda ai rigori.
Alle 23 italiane, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, è invece in programma Paraguay-Francia. La Francia ha superato nettamente la Svezia nei sedicesimi ed è tra le favorite per la vittoria finale. Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori e proverà a centrare un'altra impresa.
Mondiali, Colombia-Ghana 1-0
La Colombia batte il Ghana 1-0 e accede agli ottavi dei Mondiali di calcio. Decisivo al 14' il gol di Jhon Arias.