Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi di finale dei Mondiali. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capo Verde ai supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada-Marocco alle 19 e Paraguay-Francia alle 23.

È finita l'era di Nagelsmann, la Germania è pronta ad affidarsi a Jurgen Klopp. La Federcalcio tedesca, dopo il flop ai Mondiali, ha ufficializzato ieri la rescissione del contratto dell'attuale commissario tecnico della nazionale e al tempo stesso ha annunciato che "avvierà delle discussioni con Jürgen Klopp" per il ruolo di ct: l'ex allenatore del Liverpool, da parte sua, "ha già manifestato la sua disponibilità, in linea di principio, ad assumere l'incarico".

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