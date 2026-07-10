Mondiali 2026, Spagna-Belgio 2-1: le Furie Rosse volano in semifinale

Il gol decisivo di Merino

Decisivo proprio il gol con un tocco sotto porta di Merino allo scadere del secondo tempo, dopo una respinta corta del portiere belga Senne Lammens, subentrato da pochi minuti al titolare Thibaut Courtois uscito per infortunio. La Spagna ha condotto la partita, al 30 esimo del primo tempo il gol del momentaneo vantaggio era stato di Fabian Ruiz, con il Belgio che aveva recuperato il parziale prima dell'intervallo con un colpo di testa al 41esimo di Charles De Ketelaere. Le furie rosse non centravano una semifinale mondiale dal 2010, anno in cui gli iberici si sono laureati per l'unica volta campioni del Mondo in Sudafrica.