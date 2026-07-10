Mondiali 2026, Spagna-Belgio 2-1: le Furie Rosse volano in semifinale

Dopo un primo tempo concluso in parità, decisiva la rete di Merino, che al 42' del secondo tempo ha portato la nazionale iberica in semifinale contro i francesi
La Spagna batte 2-1 il belgio nei quarti dei Mondiali 2026 e si qualifica alla semifinale, dove il 14 luglio affronterà la Francia. I gol nel primo tempo al 30' di Fabian Ruiz, al 41' di De Ketelaere; nel secondo tempo al 42' di Merino.
Il gol decisivo di Merino
Decisivo proprio il gol con un tocco sotto porta di Merino allo scadere del secondo tempo, dopo una respinta corta del portiere belga Senne Lammens, subentrato da pochi minuti al titolare Thibaut Courtois uscito per infortunio. La Spagna ha condotto la partita, al 30 esimo del primo tempo il gol del momentaneo vantaggio era stato di Fabian Ruiz, con il Belgio che aveva recuperato il parziale prima dell'intervallo con un colpo di testa al 41esimo di Charles De Ketelaere. Le furie rosse non centravano una semifinale mondiale dal 2010, anno in cui gli iberici si sono laureati per l'unica volta campioni del Mondo in Sudafrica.