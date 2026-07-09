La Francia è la prima semifinalista del Mondiale 2026. A Boston i Bleus superano 2-0 il Marocco con i gol di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, entrambi nella ripresa. Nel primo tempo il capitano francese si era fatto parare un rigore da Yassine Bounou. Ora la squadra di Didier Deschamps attende la vincente di Spagna-Belgio: per il ct sarà la 26esima panchina in un Mondiale, record assoluto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Francia è la prima squadra a staccare il biglietto per le semifinali del Mondiale 2026. Nel quarto di finale giocato a Boston i Bleus hanno regolato 2-0 il Marocco: entrambe le reti sono arrivate nella ripresa, firmate da Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Nel primo tempo il capitano aveva sprecato l'occasione per sbloccare il risultato dal dischetto, fermato da Yassine Bounou. Ad attendere la Francia, martedì 14 luglio a Dallas, c'è la vincente del quarto tra Spagna e Belgio.

Un rigore sbagliato, poi la svolta nella ripresa Il primo tempo si gioca praticamente a una porta sola: la Francia chiude il Marocco nella propria metà campo e chiude la frazione con tredici conclusioni all'attivo. A tenere in piedi i Leoni dell'Atlante è Bono. Il portiere marocchino devia in angolo un rasoterra di Mbappé dopo appena tre minuti, poi salva sulla linea un colpo di testa di Upamecano nato dal corner successivo. L'episodio più pesante arriva al 28'. Mbappé entra in area e viene atterrato da Noussair Mazraoui: è rigore. Sul dischetto il capitano dei Bleus si fa ipnotizzare da Bono, che resta in piedi fino all'ultimo e respinge. Poco dopo il portiere neutralizza anche una conclusione ravvicinata di Désiré Doué. Nel recupero è la traversa a negare a Lucas Digne un gol dalla lunga distanza. La ripresa si sblocca al 60'. Su una serie di rimpalli Mbappé raccoglie il pallone al limite dell'area e piazza un tiro a rientrare che si infila nell'angolo: stavolta Bono non ci arriva. Sei minuti più tardi, al 66', Dembélé chiude i conti con un rasoterra che il portiere marocchino può soltanto sfiorare. Nel finale l'arbitro argentino Facundo Tello ammonisce Diop per un intervento su Mbappé, richiamato in panchina da Deschamps a metà ripresa in vista della semifinale.

Mbappé insegue Messi Per il capitano dei Bleus si tratta dell'ottavo gol in questo torneo. Il bilancio complessivo del ventisettenne nelle fasi finali dei Mondiali sale a 20 reti in 20 presenze. In questa edizione Mbappé è appaiato a Lionel Messi nella classifica marcatori, mentre nella graduatoria storica della competizione insegue l'argentino a una sola lunghezza di distanza.

Deschamps, un record dopo l'altro La qualificazione consegna a Didier Deschamps un primato assoluto. La semifinale contro Spagna o Belgio sarà infatti la sua 26esima panchina in un Mondiale: nessun altro commissario tecnico si è spinto tanto in là. Con la sfida al Marocco il ct francese aveva già raggiunto Helmut Schön, alla guida della Germania Ovest dal 1964 al 1978 e fermo a quota 25. Non è l'unico record nella bacheca di Deschamps. Il successo di Boston è la sua ventesima vittoria in una fase finale iridata, un traguardo che lo aveva già portato davanti allo stesso Schön, arrivato a 16. Il cammino dei Bleus in questo Mondiale racconta una squadra solida: sei partite giocate, sedici gol segnati e appena due subiti. La Francia, intanto, punta alla terza finale consecutiva.