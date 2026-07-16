Sarà una finale inedita, quella tra Spagna e Argentina, a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri sera è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi.

Calcio d'inizio al MetLife Stadium alle 21 ora italiana

La finale che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sudamerica si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Al MetLife di New York, in New Jersey, saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Si tratta di una scelta studiata a tavolino dalla Fifa che, nel fissare l'orario del match valido per il titolo di campione, ha tenuto conto delle esigenze televisive dei broadcaster e, in particolare, dei mercati dove la Coppa del Mondo fa registrare una audience maggiore. Ecco perché in Europa è la prima serata l'orario prevalente, mentre in altri Paesi quali Asia, Africa e Oceania servirà rassegnarsi a programmazioni notturne o addirittura alle prime luci dell'alba per seguire l'incontro decisivo.

L'impianto che ospiterà la finale

Il MetLife è la casa dei Giants e dei Jets, franchigie di football americano che militano nella Nfl. L'impianto ha una capienza di 82.500 spettatori e dagli Anni 70 ha ospitato diverse squadre, tra cui anche quelle della Major League Soccer a stelle e strisce. In questa edizione della Coppa del Mondo, finalissima compresa, sono 8 le partite che hanno visto lo stadio della Grande Mela quale teatro degli incontri: 5 della fase a gironi, uno degli ottavi e uno dei quarti, adesso la sfida che vale il trofeo dorato.