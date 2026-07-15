Mondiali, oggi semifinale Inghilterra-Argentina. Probabili formazioni

Spettacolo

Si indossano per tifare e per essere fashion. Le maglie da calcio sono un capo cult, ormai, nel guardaroba di tutti i giorni e sono sempre più presenti nei look delle star e delle influencer. Iconiche, quando rare, sono senza genere e versatili. Per i designer sono una vera ispirazione. Torniamo a parlare di 'soccercore' adesso ma la verità è che le maglie da calcio sono sempre di tendenza, a prescindere dai Mondiali. Ecco gli stying da copiare A cura di Vittoria Romagnuolo