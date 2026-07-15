Mondiali, oggi semifinale Inghilterra-Argentina. Probabili formazioni

In Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 15 locali si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, che ieri ha battuto 2-0 la Francia: la partita che assegna il titolo iridato è in programma a New York domenica 19 luglio alle 21 italiane. Le probabili formazioni della seconda semifinale
Si gioca oggi, alle 21 italiane, la seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026: in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 15 locali si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, che ieri ha battuto 2-0 la Francia: la partita che assegna il titolo iridato è in programma domenica 19 luglio alle 21 a New York. Chi perde, invece, sfiderà i transalpini nella finale per il terzo posto, prevista sabato 18 luglio alle 23 a Miami (MONDIALI 2026, LO SPECIALE).
La sfida tra Inghilterra e Argentina
Per la partita di stasera c’è grande attesa: tra le due nazionali, infatti, c’è una rivalità che dura da anni e non si è mai spenta. L'Inghilterra va a caccia di una vittoria nel campionato mondiale che manca da 60 anni, mentre l'Argentina cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. La sfida tra gli uomini di Tuchel e quelli di Scaloni, inoltre, rievoca la partita iconica di 40 anni fa in cui Maradona è stato protagonista, prima con la famigerata “mano de Dios” e poi con il cosiddetto gol del secolo segnato partendo da metà campo. Ad arbitrare il match è l'americano Ismail Elfath, con i due assistenti Usa Corey Parker e Kyle Atkins. L’italiano Maurizio Mariani è stato designato come quarto ufficiale.
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Le probabili formazioni di Inghilterra-Argentina (live dalle 21)
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa,, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel
ARGENTINA (4-1-3-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct: Scaloni
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