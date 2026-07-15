Dopo aver tentato la via diplomatica, proponendo il diritto all’autodeterminazione degli abitanti delle isole (un referendum fu effettivamente tenuto oltre 30 anni dopo, nel 2013, concludendosi con un plebiscito - il 98,8% dei votanti - a favore di Londra), il Regno Unito guidata dalla premier Margaret Thatcher passò al contrattacco inviando il 5 aprile nell’arcipelago le portaerei HMS Hermes e HMS Invincible (su quest’ultima era imbarcato anche l’ormai ex principe Andrea) e, in seguito, oltre duecento tra navi e aerei. I combattimenti videro presto prevalere gli inglesi, più numerosi, meglio equipaggiati e addestrati degli argentini, e si conclusero il 14 giugno con un bilancio di 649 morti argentini e 255 britannici, oltre che con una impressionante sproporzione di prigionieri di guerra: 11.313 tra le file argentine contro 59 tra quelle britanniche.