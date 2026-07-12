I media britannici hanno contestato le esultanze dell'Albiceleste dopo la vittoria in previsione della semifinale di mercoledì 15. Ricordata anche la Mano de Dios di Maradona nei quarti di finale dell'86
Ad avere un ruolo in campo, nella semifinale Mondiale tra Inghilterra e Argentina, ci sarà anche la storia. E già prima che le due squadre si sfidino mercoledì 15 luglio, le polemiche sono iniziate. Il coro dei giocatori dell’Argentina negli spogliatoi al termine della sfida contro la Svizzera è stato ripreso dei giornali inglesi: “Per le Malvine, per Diego, per l’ultima di Leo”, hanno intonato riferendosi alle isole Falkland, alla Mano de Dios di Diego Maradona e a Lionel Messi, al suo ultimo Mondiale.
Le guerra delle Falkland
"L'Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio", si è affrettato a sottolineare il Daily Mirror. La guerra delle Falkland (Malvinas per gli argentini), isole rivendicate dai sudamericani ma amministrate dalla Gran Bretagna, sono state al centro dello scontro degli anni '80 del secolo scorso, quando gli eserciti delle due nazioni si affrontarono provocando centinaia di morti.
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La semifinale tra Inghilterra-Argentina
Mercoledì le due nazionali si affronteranno nella semifinale di Coppa del Mondo, una partita particolarmente sentita sia a Buenos Aires che a Londra. "Abbiamo vinto la terza Coppa con Lionel, vogliamo essere di nuovo campioni. E dopo 32 anni, la 'Scaloneta' vendicherà la coppa rubata al Diez, quella che non ci hanno lasciato alzare. Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia", cantano gli argentini, nel coro che li accompagna da inizio Mondiale, scritto sulla falsariga di quello di Qatar 2022, che già chiedeva di vincere "per i caduti delle Malvine che non dimenticheremo mai".
Per i media inglesi: "Questa è già stata vista come una sorta di partita del rancore". "La Albiceleste ha anche schernito l'Inghilterra con una canzone sulle Isole Falkland nel loro spogliatoio dopo la rimonta contro l'Egitto", ha riportato il Daily Mirror. "E durante la notte, Lionel Messi e soci si sono uniti ai sostenitori scatenando un diverso coro anti-inglese che circola da decenni".