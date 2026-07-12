I media britannici hanno contestato le esultanze dell'Albiceleste dopo la vittoria in previsione della semifinale di mercoledì 15. Ricordata anche la Mano de Dios di Maradona nei quarti di finale dell'86 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ad avere un ruolo in campo, nella semifinale Mondiale tra Inghilterra e Argentina, ci sarà anche la storia. E già prima che le due squadre si sfidino mercoledì 15 luglio, le polemiche sono iniziate. Il coro dei giocatori dell’Argentina negli spogliatoi al termine della sfida contro la Svizzera è stato ripreso dei giornali inglesi: “Per le Malvine, per Diego, per l’ultima di Leo”, hanno intonato riferendosi alle isole Falkland, alla Mano de Dios di Diego Maradona e a Lionel Messi, al suo ultimo Mondiale.

Le guerra delle Falkland "L'Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio", si è affrettato a sottolineare il Daily Mirror. La guerra delle Falkland (Malvinas per gli argentini), isole rivendicate dai sudamericani ma amministrate dalla Gran Bretagna, sono state al centro dello scontro degli anni '80 del secolo scorso, quando gli eserciti delle due nazioni si affrontarono provocando centinaia di morti. Approfondimento Mondiali Fifa, tabellone e calendario partite da sedicesimi a finale