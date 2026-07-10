Mondiali, morta 17enne durante festeggiamenti dopo Francia-Marocco

Una ragazza di 17 anni è morta nella notte ad Aulonye-Aymeries, nel Nord della Francia, dopo essere caduta da un camion mentre festeggiava la vittoria dei Bleus nei quarti di finale dei Mondiali contro il Marocco. La ragazza si trovava sul cassone del camion, che era senza rimorchio, quando "è caduta ed è stata schiacciata" dal mezzo, hanno aggiunto i vigili del fuoco, precisando che è morta sul colpo. Sei minorenni si trovavano vicino al luogo dell'incidente e uno di loro, in stato di shock, è stato ricoverato all'ospedale di Maubeuge (sempre nel Nord della Francia), hanno anche riferito i servizi di emergenza. L'autista del camion è stato arrestato.