Manca pochissimo alla finalissima dei Mondiali di calcio 2026 che decreterà la vincitrice tra Spagna ed Argentina. Ma chi la spunterà alla fine? In attesa del grande evento una curiosa previsione arriva dalla Thailandia. A Moo Deng, un ippopotamo pigmeo femmina di due anni, è stato proposto di mangiare una delle due angurie intagliate a forma di pallone da calcio decorate con le bandiere nazionali di Spagna e Argentina per predire, scherzosamente, il vincitore della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E' successo presso lo zoo di Khao Kheow, nella provincia di Chonburi, in Thailandia. L'ippopotamo, alla fine, ha deciso di agguantare per prima l'anguria bianca e azzurra. Di fatto, ha predetto che l'Argentina vincerà i Mondiali dopo la finale che si disputa domani, 19 luglio.