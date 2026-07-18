Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali: chi vince tra Spagna ed Argentina? La previsione di un ippopotamo

Sport
©Ansa

Il curioso pronostico è "merito" di Moo Deng, un ippopotamo pigmeo femmina di due anni, che vive presso lo zoo di Khao Kheow, nella provincia di Chonburi, in Thailandia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Manca pochissimo alla finalissima dei Mondiali di calcio 2026 che decreterà la vincitrice tra Spagna ed Argentina. Ma chi la spunterà alla fine? In attesa del grande evento una curiosa previsione arriva dalla Thailandia.  A Moo Deng, un ippopotamo pigmeo femmina di due anni, è stato proposto di mangiare una delle due angurie intagliate a forma di pallone da calcio decorate con le bandiere nazionali di Spagna e Argentina per predire, scherzosamente, il vincitore della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E' successo presso lo zoo di Khao Kheow, nella provincia di Chonburi, in Thailandia. L'ippopotamo, alla fine, ha deciso di agguantare per prima l'anguria bianca e azzurra. Di fatto, ha predetto che l'Argentina vincerà i Mondiali dopo la finale che si disputa domani, 19 luglio.

La scelta dell'ippopotamo - ©Ansa
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Sport

Erling Haaland, protagonista in campo e fuori dei Mondiali 2026

Il centravanti norvegese è già a quota sette gol e ha trascinato la sua nazionale nella vittoria per 2-1 contro il Brasile. Ma si sta facendo notare anche a chi conosce meno il calcio, grazie alla sua autoironia e simpatia

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Tour de France 2026, 14^ tappa da Mulhouse a Le Markstein: il percorso

Sport

Nella 14esima frazione il gruppo affronta un tracciato ricco di salite, con quattro GPM, tra cui...

Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026

Gabriele Lippi

Come si difende Sinner dal caldo, ecco i rimedi del campione

Sport

Dopo il crollo al Roland Garros, il tennista numero 1 del mondo si è presentato a Wimbledon con...

8 foto

Tour de France 2026, Schmid vince 13^ tappa. Pogacar in maglia gialla

Sport

Lunga 205,8 chilometri, quella di oggi è stata una frazione impegnativa, su un dislivello di...

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona

Sport

Si è spento a 91 anni l'uomo che portò il tricolore nella città scaligera nel 1985. In Serie A...

Sport: I più letti