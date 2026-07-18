Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026

Quella che si giocherà al MetLife Stadium, in New Jersey, domenica 19 luglio alle 21 italiane, sarà una finale mai vista prima. Argentina e Spagna si sono incontrate infatti una sola volta ai Mondiali, nella fase a gruppi del lontano 1966: vinsero gli argentini con una doppietta di Luis Artime che rese inutile il momentaneo pareggio spagnolo firmato da Pirri.

Le due squadre avrebbero dovuto disputare la “Finalissima”, istituzionalmente la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2026 che oppone i vincitori di Europei e Copa America nel marzo scorso. La partita, che si sarebbe dovuta disputare a Lusail, in Qatar, è stata annullata per via della guerra in Iran e per il mancato accordo tra le due confederazioni sulla nuova data e la nuova sede.

Per il resto le due squadre hanno disputato 13 amichevoli con 6 vittorie della Spagna, 5 dell’Argentina e 2 soli pareggi, per un totale di 19 gol segnati dalla Spagna e 18 dall’Argentina. L’ultima sfida, un amichevole del 27 marzo 2018, si è conclusa con la vittoria per 6-1 della Spagna.

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