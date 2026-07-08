Alle spalle dei tre grandi operatori trova spazio una costellazione di aziende con una presenza decisamente più limitata. L'unica eccezione è Kelme, che veste due nazionali: Bosnia-Erzegovina, tornata ai Mondiali, e Giordania, alla sua prima partecipazione assoluta. Il marchio spagnolo avrebbe potuto arrivare a tre squadre qualificate se il Suriname avesse superato gli spareggi. Tutti gli altri produttori sono stati presenti con una sola federazione. È il caso di Kappa (Tunisia), Umbro (Repubblica Democratica del Congo), Reebok (Panama), Marathon (Ecuador), Jako (Iraq), Capelli (Capo Verde), Saeta (Haiti), Majid (Iran) e 7Saber (Uzbekistan).