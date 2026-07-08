Introduzione
Nel calcio moderno la divisa ufficiale non rappresenta soltanto un elemento tecnico o identitario. È uno strumento di marketing, un veicolo di promozione internazionale e una delle principali fonti di ricavo per aziende e federazioni. La Coppa del Mondo 2026, che per la prima volta ha riunito 48 nazionali, costituisce la più ampia vetrina commerciale mai offerta ai produttori di abbigliamento sportivo, trasformando il torneo in una competizione anche sul piano industriale. Ecco le cifre dei contratti tra le selezioni e i principali sponsor tecnici.
Quello che devi sapere
Il monopolio del torneo: i dati di Adidas
La scena mondiale è dominata da tre aziende. Come osserva Il Sole 24 Ore, Adidas, Nike e Puma forniscono infatti le divise di 37 delle 48 squadre qualificate, pari a circa il 77% dei partecipanti. Tra i tre leader, Adidas mantiene la posizione di riferimento con 14 nazionali. Il marchio tedesco continua a puntare su una presenza capillare, privilegiando collaborazioni di lungo periodo con federazioni storicamente legate al brand, come Argentina, Spagna e Germania, almeno fino alla conclusione dell'attuale accordo nel 2026. Una strategia fondata sulla continuità e sul valore della tradizione, che secondo alcune stime avrebbe generato circa 250 milioni di euro di ricavi collegati al Mondiale già nel primo trimestre dell'anno. Oltre alle già citate, il marchio tedesco veste anche Algeria, Arabia Saudita, Belgio, Colombia, Curaçao, Giappone, Messico, Qatar, Scozia, Sudafrica e Svezia.
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Il monopolio del torneo: i dati di Nike
Nike segue con 12 selezioni nazionali, ma adotta una filosofia differente. Invece di massimizzare il numero delle federazioni partner, concentra gli investimenti sulle realtà con il maggiore potenziale commerciale e mediatico. Nel suo portafoglio figurano Australia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Francia, Inghilterra, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Turchia e Uruguay. Non sorprende quindi che proprio Nike detenga alcuni degli accordi economicamente più rilevanti, compreso quello con la Germania destinato a entrare in vigore dal 2027.
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Il monopolio del torneo: i dati di Puma
Con 11 rappresentative, Puma occupa il terzo gradino del podio. Il marchio ha costruito la propria crescita privilegiando mercati in espansione, con una presenza particolarmente significativa nel continente africano. Pur disponendo di contratti generalmente meno onerosi rispetto ai due principali concorrenti, il gruppo continua a investire in federazioni che offrono prospettive di sviluppo future. Puma accompagna Austria, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Nuova Zelanda, Paraguay, Portogallo, Repubblica Ceca, Senegal e Svizzera.
Lo spazio riservato ai marchi emergenti
Alle spalle dei tre grandi operatori trova spazio una costellazione di aziende con una presenza decisamente più limitata. L'unica eccezione è Kelme, che veste due nazionali: Bosnia-Erzegovina, tornata ai Mondiali, e Giordania, alla sua prima partecipazione assoluta. Il marchio spagnolo avrebbe potuto arrivare a tre squadre qualificate se il Suriname avesse superato gli spareggi. Tutti gli altri produttori sono stati presenti con una sola federazione. È il caso di Kappa (Tunisia), Umbro (Repubblica Democratica del Congo), Reebok (Panama), Marathon (Ecuador), Jako (Iraq), Capelli (Capo Verde), Saeta (Haiti), Majid (Iran) e 7Saber (Uzbekistan).
Una questione di visibilità
Per alcuni di questi brand la rassegna iridata è stata un'opportunità storica di visibilità. Reebok, ad esempio, è tornata a comparire sulle maglie di una squadra qualificata ai Mondiali per la prima volta dal 1998 grazie a Panama. Umbro è rientrata sulla scena iridata dopo l'assenza del 2022 grazie alla qualificazione della Repubblica Democratica del Congo, mentre Kappa ha confermato la collaborazione con la Tunisia per la seconda edizione consecutiva.
Contratti dal valore molto diverso
Se la distribuzione degli sponsor tecnici è concentrata, ancora più marcata risulta la disparità economica tra gli accordi siglati dalle federazioni. Solo poche nazionali riescono infatti a negoziare contratti multimilionari:
- La Germania rappresenta il caso più significativo. Dopo decenni di collaborazione con Adidas, dal 2027 sarà Nike a fornire il materiale tecnico grazie a un'intesa stimata in circa 100 milioni di euro all'anno, una cifra quasi doppia rispetto al precedente accordo;
- Sempre Nike è legata alla Francia con un contratto vicino ai 50 milioni di euro annui. Tra le federazioni europee seguono l'Inghilterra, che incassa circa 37 milioni di euro ogni stagione, e la Spagna, sponsorizzata da Adidas per circa 20 milioni;
- Pur non essendosi qualificata alla Coppa del Mondo 2026, anche l'Italia dispone di uno degli accordi più importanti del continente: la partnership con Adidas vale infatti circa 35 milioni di euro all'anno;
- Al di sotto di queste cifre il valore delle sponsorizzazioni diminuisce sensibilmente. Il Portogallo, passato a Puma nel 2025, percepisce oltre 15 milioni di euro stagionali, mentre i Paesi Bassi ricevono circa 13 milioni da Nike. Belgio e Turchia si attestano invece intorno ai 5 milioni di euro annui.
I grandi accordi fuori dall'Europa
Negli altri continenti emergono partnership di valore comparabile a quelle europee. Negli Stati Uniti il contratto decennale sottoscritto tra Nike e la U.S. Soccer Federation supera i 50 milioni di dollari per stagione, bonus esclusi. Il Messico ha invece rinnovato la collaborazione con Adidas fino al 2034 attraverso un'intesa complessiva da circa 290 milioni di euro distribuiti nell'arco di dieci anni. In Sudamerica spicca soprattutto il nuovo accordo tra Nike e la federazione brasiliana, firmato alla fine del 2024, che garantisce circa 100 milioni di dollari all'anno fino al 2038. L'Argentina continua invece il proprio storico rapporto con Adidas per un valore stimato intorno ai 20 milioni di euro annui, mentre la Colombia resta anch'essa legata al marchio tedesco con un contratto superiore ai 10 milioni di dollari l'anno. Anche in Asia sono presenti accordi di rilievo. La Corea del Sud, ad esempio, ha sottoscritto con Nike un'intesa valida fino al 2032 dal valore complessivo di circa 240 miliardi di won, equivalenti a oltre 200 milioni di dollari, pari a circa 18,5 milioni per stagione.
Oltre mezzo miliardo in gioco
Nella maggior parte dei casi le cifre ufficiali non vengono rese pubbliche. Le valutazioni disponibili derivano da indiscrezioni di mercato o stime degli analisti e spesso non comprendono componenti variabili. Nonostante queste limitazioni, il quadro complessivo restituisce comunque l'immagine di un settore dal peso economico enorme: sommando i contratti di sponsorizzazione tecnica delle 48 nazionali partecipanti, il valore supera i 500 milioni di dollari all'anno.
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