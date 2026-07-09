A distanza di 20 anni, l'ultima Coppa del Mondo sollevata al cielo dagli azzurri con capitan Cannavaro continua a rappresentare uno dei momenti più emozionanti dello sport italiano. Le immagini della parata di Buffon su Zidane, del colpo di testa di Materazzi, dell'espulsione del fuoriclasse francese e del rigore vincente di Grosso sono diventate patrimonio della memoria collettive e simbolo della capacità di una squadra di rialzarsi in uno dei periodi più complicati della propria storia

In tempi bui per i tifosi, l'Italia calcistica celebra oggi il 20esimo anniversario del trionfo ai Mondiali del 2006. La finale dell' Olympiastadion di Berlino contro la Francia rimane una delle partite più intense, sportivamente drammatiche e iconiche della storia azzurra, seppure lo spettacolo tecnico visto sul campo non sia stato all'altezza, per fare un esempio, della semifinale con la Germania. Quella sera di 20 anni fa il vantaggio transalpino firmato da Zinedine Zidane su calcio di rigore all'inizio del match fu immediatamente pareggiato dal colpo di testa imperioso di Marco Materazzi. I tempi regolamentari e i supplementari si trasformarono in una logorante battaglia di nervi e fisicità, col vero punto di svolta che arrivò soltanto al minuto 110: l'espulsione di Zidane per la celebre testata a Materazzi segnò la fine della carriera del fuoriclasse francese e spostò definitivamente l'inerzia emotiva della sfida.

La sequenza perfetta dei rigori

Esauriti i 120 minuti sull'1-1, il destino del Mondiale si decise dal dischetto. Per l'Italia si trattava di esorcizzare i fantasmi dei rigori di Usa 94 e Francia 98. La sequenza azzurra fu impeccabile, con cinque penalty su cinque messi a segno, nell'ordine, da Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero e Fabio Grosso. L'unico errore della serata portò la firma del francese David Trezeguet, il cui tiro si infranse contro la traversa della porta difesa da Gianluigi Buffon.

Un trionfo oltre il calcio

Quella sera il rigore decisivo di Fabio Grosso fece esplodere la gioia nelle piazze italiane, dando il via a una notte di caroselli e festeggiamenti indimenticabili, per un titolo atteso da 24 anni. Guidata dal commissario tecnico Marcello Lippi e dal capitano Fabio Cannavaro – che pochi mesi dopo avrebbe sollevato anche il Pallone d'Oro –, quella squadra seppe isolarsi dallo scandalo di Calciopoli che scuoteva il calcio italiano dalle fondamenta, dimostrando una compattezza granitica. Quel successo fu il risultato di una squadra compatta, nella quale ogni giocatore ebbe un ruolo fondamentale. Dalle parate decisive di Buffon alla leadership di Cannavaro, dalla regia di Pirlo ai gol pesanti di Materazzi e Grosso, passando per il contributo di Totti, Gattuso, Camoranesi, Toni, Iaquinta, Del Piero e degli altri protagonisti. L'Italia concluse il torneo con una sola rete subita su azione, un'autorete contro gli Stati Uniti. Un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la forza della difesa azzurra.

Un ricordo che non sbiadisce

A 20 anni di distanza, il Mondiale del 2006 continua a rappresentare uno dei momenti più emozionanti dello sport italiano. Le immagini della parata di Buffon su Zidane, del colpo di testa di Materazzi, dell'espulsione del fuoriclasse francese e del rigore vincente di Grosso sono diventate patrimonio della memoria collettiva. Quel trionfo non fu soltanto una vittoria sportiva, ma il simbolo della capacità di una squadra di rialzarsi in uno dei periodi più complicati della propria storia. Berlino 2006 resta l'ultima Coppa del Mondo conquistata dall'Italia e continua a essere il punto di riferimento di un'intera generazione di tifosi, che ancora oggi ricorda quella notte con lo stesso entusiasmo di allora. Vent'anni dopo, il ricordo di quel gruppo azzurro brilla ancora come il simbolo di una nazione capace di superare ogni avversità e conquistare il tetto del mondo.