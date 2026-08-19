Nuovo malore per Musiala, il giocatore del Bayern sviene in campo

L'episodio tre giorni dopo un malore simile avvenuto contro il Lipsia a Ferragosto. Il 23enne è caduto a terra pochi minuti dopo essere entrato in campo nella fase finale del match amichevole contro l'Heidenheim. Dopo la partita, è stato lo stesso calciatore a rassicurare sulle sue condizioni
La stella del Bayern Monaco Jamal Musiala ha avuto un malore in campo durante un'amichevole contro l'Heidenheim, squadra di seconda divisione, tre giorni dopo un episodio simile avvenuto contro il Lipsia a Ferragosto. Il 23enne è caduto a terra pochi minuti dopo essere entrato in campo nella fase finale del match. Dopo la partita, è stato lo stesso Musiala a rassicurare sulle sue condizioni: "Per prima cosa, la cosa più importante: sto bene - ha dichiarato il numero 10 dei bavaresi -. Vorrei dissipare la vostra preoccupazione e spiegarvi qualcosa: mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee, di breve durata ma facilmente curabili, dovute a una disfunzione neurologica, che possono portare a episodi del genere". "So che a prima vista possono sembrare spaventose, ma per me al momento fanno parte della mia quotidianità - ha spiegato Musiala -. Sono in ottime mani dal punto di vista medico e sono molto ottimista. La cosa importante è che non sussiste alcun rischio per la salute oltre a questo. In stretta collaborazione e in costante dialogo con gli esperti, è stato mio desiderio personale affrontare questa sfida e, con l'autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta di più nel processo di guarigione: semplicemente vivere la mia vita quotidiana e continuare a coltivare la mia passione per il calcio".
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