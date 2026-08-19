Giochi del Mediterraneo, il programma e i convocati dell'Italia

Introduzione
I riflettori dello sport internazionale si accendono sulla Puglia. Da domenica 30 agosto a giovedì 3 settembre, lo stadio Giuseppe Valente di Taranto ospiterà le gare di atletica leggera valevoli per i Giochi del Mediterraneo 2026. L'evento metterà in palio 42 titoli complessivi, offrendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico. La manifestazione si chiuderà in bellezza con la suggestiva mezza maratona, sia maschile che femminile, che si snoderà lungo le strade del centro cittadino
Quello che devi sapere
Una spedizione da record
L’Italia si presenta all'appuntamento con una delegazione imponente. Al netto di rinunce dell'ultima ora, sono 82 gli azzurri convocati per difendere il tricolore nella rassegna riservata ai Paesi del bacino del Mediterraneo. A guidare il gruppo ci sarà Filippo Tortu, scelto anche come portabandiera ufficiale della delegazione italiana per la cerimonia inaugurale insieme alla pugile Irma Testa. Tra le stelle più attese spicca il nome di Gianmarco Tamberi, campione olimpico a Tokyo 2021 e fresco reduce dal suo terzo oro europeo consecutivo.
L'onda lunga di Birmingham
La squadra azzurra punterà forte sull'entusiasmo e sulla forma dei 65 atleti che arriveranno in Puglia direttamente dalla recente rassegna continentale di Birmingham. Tra i convocati figurano diversi medagliati europei: Lorenzo Benati e Luca Sito, protagonisti della staffetta 4×400 maschile, e il quartetto femminile della 4×400 composto da Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ilaria Accame e Sara Cirillo, vincitrici del bronzo. Grande attesa anche per Micol Majori, autrice di un sorprendente bronzo nei 5000 metri, e per la martellista Sara Fantini, medaglia d'argento.
Le stelle individuali e le staffette
Il roster italiano vanta altre individualità di primissimo piano nel panorama internazionale. Nel settore maschile i fari saranno puntati su Pietro Arese (1500 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Francesco Inzoli (salto in lungo) e Simone Biasutti (salto triplo). Tra le donne, fari puntati su Celeste Polzonetti (100 ostacoli), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Erika Saraceni (salto triplo) e Daisy Osakue (lancio del disco). L'Italia darà inoltre battaglia nelle prove di squadra: l'introduzione nel programma dei Giochi della 4×100 e della 4×400 mista apre infatti nuove e concrete chance di medaglia per i colori azzurri.
I convocati azzurri
Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2026.
UOMINI
Samuele Ceccarelli (100 metri, 4×100 e mista)
Eric Marek (100 metri, 4×100)
Filippo Dezza (200 metri, 4×100)
Filippo Tortu (200 metri, 4×100)
Filippo Cappelletti (4×100)
Damiano Dentato (4×100)
Filippo Randazzo (4×100)
Lorenzo Ianes (4×100 mista)
Lorenzo Benati (400 metri, 4×400 e mista)
Luca Sito (400 metri, 4×400 e mista)
Lapo Bianciardi (4×400)
Riccardo Meli (4×400)
Matteo Raimondi (4×400)
Federico Falsetti (4×400 mista)
Giovanni Lazzaro (800 metri)
Catalin Tecuceanu (800 metri)
Pietro Arese (1500 metri)
Joao Bussotti (1500 metri)
Konjoneh Maggi (5000 metri)
Sebastiano Parolini (5000 metri)
Thomas D’Este (10.000 metri)
Oliver Mulas (110hs)
Alessandro Sibilio (400hs)
Ala Zoghlami (3000 siepi)
Osama Zoghlami (3000 siepi)
Pasquale Selvarolo (Mezza maratona)
Christian Falocchi (Alto)
Gianmarco Tamberi (Alto)
Simone Bertelli (Asta)
Matteo Oliveri (Asta)
Francesco Inzoli (Lungo)
Simone Biasutti (Triplo)
Federico Bruno (Triplo)
Riccardo Ferrara (Peso)
Nick Ponzio (Peso)
Alessio Mannucci (Disco)
Enrico Saccomano (Disco)
Davide Costa (Martello)
Giorgio Olivieri (Martello)
Michele Fina (Giavellotto)
Giovanni Frattini (Giavellotto)
DONNE
Gloria Hooper (100 metri, 4×100)
Alessia Pavese (100 metri, 4×100 e mista)
Elena Cambiolo (200 metri, 4×100)
Vittoria Fontana (200 metri, 4×100)
Dalia Kaddari (4×100)
Rachele Torchio (4×100)
Elisa Valensin (4×100)
Alice Pagliarini (4×100 mista)
Alessandra Bonora (400 metri, 4×400 e mista)
Alice Mangione (400 metri, 4×400)
Ilaria Accame (4×400)
Ginevra Ricci (4×400)
Clarissa Vianelli (4×400)
Sara Cirillo (4×400 mista)
Maria Colajanni (800 metri)
Ngalula Gloria Kabangu (800 metri)
Ludovica Cavalli (1500 metri)
Federica Del Buono (5000 metri, 10.000 metri)
Micol Majori (5000 metri)
Elena Carraro (100hs)
Celeste Polzonetti (100hs)
Ayomide Folorunso (400hs)
Alice Muraro (400hs)
Gaia Colli (3000 siepi)
Sara Nestola (Mezza maratona)
Greta Settino (Mezza maratona)
Marta Morara (Alto)
Idea Pieroni (Alto)
Sonia Malavisi (Asta)
Elisa Molinarolo (Asta)
Arianna Battistella (Lungo)
Greta Brugnolo (Lungo, Triplo)
Erika Saraceni (Triplo)
Anita Nalesso (Peso)
Sara Verteramo (Peso)
Benedetta Benedetti (Disco)
Daisy Osakue (Disco)
Sara Fantini (Martello)
Rachele Mori (Martello)
Paola Padovan (Giavellotto)
Adele Toniutto (Giavellotto)