Giochi del Mediterraneo, il programma e i convocati dell'Italia

La squadra azzurra punterà forte sull'entusiasmo e sulla forma dei 65 atleti che arriveranno in Puglia direttamente dalla recente rassegna continentale di Birmingham. Tra i convocati figurano diversi medagliati europei: Lorenzo Benati e Luca Sito, protagonisti della staffetta 4×400 maschile, e il quartetto femminile della 4×400 composto da Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ilaria Accame e Sara Cirillo, vincitrici del bronzo. Grande attesa anche per Micol Majori, autrice di un sorprendente bronzo nei 5000 metri, e per la martellista Sara Fantini, medaglia d'argento.