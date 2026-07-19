Trump "beccato" a toccare la Coppa del Mondo

Il motivo per cui la coppa del Mondo è quasi "intoccabile" non è però scaramantico, ma regolamentare. Il trofeo originale è un pezzo unico in oro massiccio, custodito dalla FIFA e presentato ai campioni soltanto ogni quattro anni: le nazionali vincitrici ne ricevono poi una replica da conservare. Per questo la federazione stabilisce regole severe su chi possa toccarlo. Durante la premiazione lo sollevano i giocatori della squadra campione e pochi altri ospiti speciali. Tra le figure ammesse la FIFA include anche i capi di Stato: categoria in cui rientra il presidente americano, host del torneo.

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Le mani di Trump sulla coppa

Trump ha approfittato di quel privilegio in più occasioni. Nell'agosto 2025, durante una visita del presidente FIFA Gianni Infantino alla Casa Bianca, aveva impugnato il trofeo mondiale nello Studio Ovale. E non è l'unico precedente: alla finale della Coppa del Mondo per club vinta dal Chelsea, il presidente era rimasto sul palco insieme ai giocatori inglesi durante il sollevamento del trofeo, tra lo stupore di alcuni di loro. Quella coppa era poi finita in bella mostra nello Studio Ovale.