Incidente stradale a San Marino per Kimi Antonelli: il pilota di F1 è illeso

Sport
©Getty

Il giovane talento Mercedes era a bordo della propria auto con altre persone quando, per motivi ancora in fase di accertamento, il mezzo è finito contro un muro lungo la superstrada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e tutti gli occupanti sono usciti illesi

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a San Marino per Kimi Antonelli, uscito illeso. Il giovane pilota Mercedes di F1, a quanto appreso, era a bordo di una Mercedes, insieme ad altre persone. Per cause ancora da chiarire la vettura si è schiantata lungo la Superstrada della Repubblica del Titano finendo contro un muro di contenimento. 

©Getty

Il pilota di F1 era a bordo di una Mercedes con altre persone

L'episodio si è verificato in piena notte nel Castello di Serravalle, nei pressi dell'incrocio con via Ranco. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Nonostante i danni al mezzo, gli occupanti sono usciti illesi. La dinamica è al vaglio della Polizia civile sammarinese. Antonelli non ha riportato conseguenze e, secondo quanto riporta la tv di Stato sammarinese Rtv, sarà regolarmente in Bahrain per i test in programma da mercoledì.

