Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a San Marino per Kimi Antonelli, uscito illeso. Il giovane pilota Mercedes di F1, a quanto appreso, era a bordo di una Mercedes, insieme ad altre persone. Per cause ancora da chiarire la vettura si è schiantata lungo la Superstrada della Repubblica del Titano finendo contro un muro di contenimento.

L'episodio si è verificato in piena notte nel Castello di Serravalle, nei pressi dell'incrocio con via Ranco. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Nonostante i danni al mezzo, gli occupanti sono usciti illesi. La dinamica è al vaglio della Polizia civile sammarinese. Antonelli non ha riportato conseguenze e, secondo quanto riporta la tv di Stato sammarinese Rtv, sarà regolarmente in Bahrain per i test in programma da mercoledì.