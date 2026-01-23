Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
nuova ferrari

Ferrari F1 2026, presentata a Maranello la nuova SF-26 di Hamilton e Leclerc. FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Ansa

La nuova Rossa debutterà il prossimo 6 marzo sul circuito di Melbourne, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La monovolume è stata battezzata in mattinata a Fiorano Modenese con i primi giri compiuti dai piloti su una pista bagnata dal maltempo che tuttavia non ha intimorito centinaia di tifosi presenti all'evento. Ecco tutte le caratteristiche tecniche e la nuova veste grafica

Sport: Ultime gallery

F1 2026, Ferrari SF-26 di Hamilton e Leclerc svelata oggi a Maranello

Sport

La nuova Rossa debutterà il prossimo 6 marzo sul circuito di Melbourne, prima gara del Mondiale...

4 foto
charles leclerc e lewis hamilton con le nuove tute

Addio Rocco Commisso, chi era il presidente della Fiorentina. FOTO

Sport

Si è spento all'età di 76 anni il patron della Viola. Nato in Calabria, a Marina di Gioiosa...

11 foto

Jasmine Paolini compie 30 anni, la carriera della tennista italiana

Sport

La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva...

20 foto
Jasmine Paolini

Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Sport

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli...

14 foto

Olimpiadi Milano Cortina, Roma prima tappa del viaggio della fiamma

Sport

Alle 9.20 è partito dallo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma il viaggio della fiamma...

14 foto
Prima tappa viaggio fiamma olimpica

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Gaza, Trump: "Italia vuol far parte del Board of Peace". LIVE

    live Mondo

    Trump sfida l'Onu, firmando la fondazione del Board of Peace su Gaza in una cerimonia a Davos con...

    Al via il trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati.

    live Mondo

    Ripartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky ieri a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli...

    Groenlandia, Copenaghen: “Negoziati con Usa inizieranno presto”. LIVE

    live Mondo

    L'intesa per la Groenlandia prevede che "possiamo fare tutto quello che vogliamo", assicura il...