Ferrari F1 2026, presentata a Maranello la nuova SF-26 di Hamilton e Leclerc. FOTO
La nuova Rossa debutterà il prossimo 6 marzo sul circuito di Melbourne, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. La monovolume è stata battezzata in mattinata a Fiorano Modenese con i primi giri compiuti dai piloti su una pista bagnata dal maltempo che tuttavia non ha intimorito centinaia di tifosi presenti all'evento. Ecco tutte le caratteristiche tecniche e la nuova veste grafica
- Attesa finita per gli appassionati della Rossa. In mattinata a Maranello è stata presentata la nuova Ferrari SF-26 che correrà al Mondiale 2026, al via nel primo fine settimana di marzo sul circuito di Melbourne per il Gran Premio d'Australia.
- La monovolume, che alla scuderia del Cavallino si augurano possa essere quella del rilancio dopo una stagione deludente, ha esordito con i primi giri sulla pista di Fiorano Modenese. Un battesimo della pioggia per la monvolume che si presenta al pubblico con un nuovo aspetto grafico. L'immancabile rosso è accompagnato infatti da un abitacolo bianco in stile anni Settanta.
- Ma a rinnovarsi non è solo la grafica. Le vetture che parteciperanno al prossimo mondiale si contraddistinguono per essere più corte, strette e leggere, con un carico aerodinamico ridotto del 15-30%. Le dimensioni ridotte ricordano le monoposto in pista a inizio anni Duemila, ai tempi di Kimi Raikkonen, l'ultimo pilota Ferrari a conquistare nel 2007 un titolo mondiale.
- A guidare le monoposto sono confermati per la prossima stagione i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamiton, che il 19 gennaio scorso hanno svelato le nuove tute. Il colore rosso resta l'assoluto protagonista. Ma, come per l'abitacolo, anche in questo caso non manca una quota di bianco, presente nella parte superiore all'altezza delle spalle, ad avvolgere tutto il collo.
- Il primo a scendere in pista stamattina con la nuova Ferrari è stato Lewis Hamilton. Il pilota britannico è chiamato a riscattare una stagione a digiuno di vittorie con nessun podio ed un miglior piazzamento rappresentato da un quarto posto.
- La veste grafica in stile anni '70 è un esplicito richiamo al modello 312 T guidato nel 1975 da Niki Lauda. Per la scuderia di Maranello quella monoposto ha segnato l'inizio della rinascita con la vittoria nei mondiali piloti e costruttori a undici anni dal trionfo del britannico John Surtees.
- Dopo Hamilton è stata la volta del compagno di squadra Charles Leclerc che ha compiuto i primi giri di prova con la nuova monoposto SF-26 sul circuito di Fiorano. Nella passata stagione il pilota monegasco ha ottenuto una pole position e sette podi senza tuttavia aggiudicarsi alcuna vittoria.
- Nonostante la pioggia, sin dalle prime ore del mattino centinaia di tifosi si sono assiepati sul ponte di Fiorano per vedere da vicino le nuove Ferrari SF-206. All'evento erano presenti anche i vertici di Ferrari, a partire dal presidente John Elkann.
- "Una nuova era comincia con la SF-26", aveva annunciato la scuderia di Maranello sui social. Dopo la presentazione, dal 26 al 30 gennaio si terranno i test sul circuito di Montmelò, in Spagna. La stagione si annuncia ricca di novità sotto il profilo del regolamento, ma anche dal punto di vista tecnico.