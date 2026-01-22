F1, il 23 gennaio la presentazione della nuova Ferrari: dove vederla

La nuova Rossa che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton si chiama SF-26 e verrà finalmente svelata al mondo intero domani, 23 gennaio. L'appuntamento da segnare sul calendario è alle 11. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming su Skysport.it
La nuova FS-26
“Una nuova era comincia con la SF-26", aveva annunciato la scuderia di Maranello sui social. Dopo la presentazione, a fine mese si terranno i test a Montmelò. Una stagione che porterà una rivoluzione sotto il profilo del regolamento, ma anche dal punto di vista tecnico. Il debutto delle Rosse sarà a Melbourne in occasione del GP di Australia dal 6 all'8 marzo.