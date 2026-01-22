Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, il 23 gennaio la presentazione della nuova Ferrari: dove vederla

Sport
©Getty

La nuova Rossa che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton si chiama SF-26 e verrà finalmente svelata al mondo intero domani, 23 gennaio. L'appuntamento da segnare sul calendario è alle 11. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming su Skysport.it

ascolta articolo

È tutto pronto per la presentazione della nuova Ferrari per il Mondiale 2026 di Formula 1. La nuova Rossa che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton si chiama SF-26 e verrà finalmente svelata al mondo intero domani, 23 gennaio. L'appuntamento da segnare sul calendario è alle 11. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming su Skysport.it.

La nuova FS-26

“Una nuova era comincia con la SF-26", aveva annunciato la scuderia di Maranello sui social. Dopo la presentazione, a fine mese si terranno i test a Montmelò. Una stagione che porterà una rivoluzione sotto il profilo del regolamento, ma anche dal punto di vista tecnico. Il debutto delle Rosse sarà a Melbourne in occasione del GP di Australia dal 6 all'8 marzo.

Vedi anche

Formula 1, svelato il nuovo nome della Ferrari: si chiamerà SF-26

Sport: Ultime notizie

F1, il 23 gennaio la presentazione della nuova Ferrari: dove vederla

Sport

La nuova Rossa che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton si chiama SF-26 e verrà...

Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego

Sport

A Melbourne, l'azzurro numero 2 del mondo sconfigge in tre set l'australiano James Duckworth....

Champions League, la classifica del girone dopo la 7^ giornata

Sport

Dalla scorsa stagione è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta "fase campionato" le...

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi tappa a Venezia: il percorso

Sport

Tappa numero 46 per la torcia: oggi, 22 gennaio, parte da Stra, prosegue per Mestre e arriva nel...

Champions League, Juventus-Benfica 2-0. Atalanta-Athletic Bilbao 2-3

Sport

I bianconeri con questa vittoria salgono a quota 12 punti e si assicurano i playoff, mentre la...

Sport: I più letti